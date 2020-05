Caritas bietet Stress-Telefon für Familien

Streit zwischen gestressten Eltern, Unstimmigkeiten mit den Kindern: Stress in Familien spitzt sich derzeit während der Corona-Pandemie immer öfter zu. Darum bietet die Caritas laut einer Mitteilung nun ein sogenanntes Stress-Telefon für Familien an.

„Durch Corona hat sich unsere Lebenswelt von einem auf den anderen Tag grundlegend verändert. Viele unserer gewohnten Freiheiten wurden begrenzt, was große Verunsicherung auslöst, bei vielen aber auch zu Vereinsamung führt. Dazu kommt dann noch die doppelte Herausforderung, nämlich den eigenen Alltag in völlig neuer Form zu meistern, die Kinder daheim zu betreuen und zu beschulen, sowie zeitgleich beruflich mit Existenzängsten oder neuen Arbeitsformen zu jonglieren“, wird Josefa Gitschier, Leiterin der psychologischen Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche der Caritas in Überlingen, zitiert.

Um dieser erhöhten Belastung von Familien möglichst hilfreich zu begegnen, hätten sich die Beratungsstellen der Caritas dazu entschlossen, zusätzlich zu ihrem Regelangebot ein besonderes Krisentelefon zur Verfügung zu stellen. Annika Dohrendorf, Leitung der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas in Friedrichshafen erklärt: „Mit unserem Familien-Stress-Telefon wollen wir möglichst unkompliziert für familiäre Probleme aller Art da sein können.“

Ein Beispiel für Themen der Beratung am Familien-Stress-Telefon nennt Ulrike Neumann, Beraterin an der Psychologischen Beratungsstelle in Überlingen, in der Mitteilung: „Bei einem Anruf ging es um die krisenhafte Zuspitzung zwischen einem Elternpaar, das aufgrund ihrer Selbständigkeit in der Coronazeit in finanzielle Nöte geraten ist, und ihrer pubertierenden Tochter, die mit dem Thema Corona sehr flapsig umgeht.“ In solchen Fällen sehe sie es als wichtigste Aufgabe des Beraters an zuzuhören, den Anrufern Raum zu geben und dann zu versuchen, sie aus dem größten Stress heraus zu holen.

Sarah Tauch, Beraterin an der Psychologischen Beratungsstelle in Friedrichshafen, sieht laut Mitteilung einen großen Vorteil im Familien-Stress-Telefon zu den angebotenen Telefonzeiten: „Da ich selbst Mutter bin weiß ich, wie schwer es aktuell ist tagsüber zu telefonieren, während die Kinder um einen herum springen. Am Familien-Stress-Telefon hatte ich zum Beispiel Kontakt mit einer Vater, der das gleiche Problem hatte. Nach stressigem Home-Office mit paralleler Kinderbetreuung und Konflikten mit seiner Frau, nutzte er die abendliche Zeit für einen Spaziergang und telefonierte währenddessen mit mir. Am Ende meinte er, es habe ihm jetzt richtig gut getan, sich einmal in Ruhe aussprechen zu können.“

Der jetzt bereits spürbare Vorteil des Familien-Stress-Telefons als Ergänzung zur herkömmlichen Familien- und Erziehungsberatung in diesen besonderen Zeiten liege in der schnellen Reaktionsmöglichkeit auf akute Fragestellungen. So sei eine gute Erst- und Sofortversorgung möglich, durch auf Familienthemen und die Eltern-Kind-Dynamik spezialisierte Berater.

Sollte diese Erstversorgung jedoch nicht ausreichen, so ist auch die weitere Beratung im Rahmen der Erziehungsberatung möglich.