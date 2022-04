„Car-Freitag“: Polizei untersagt Autoposern die Weiterfahrt

Der Karfreitag hat sich laut Polizei unter dem Namen „Car-Freitag“ zunehmend zum Saisonstart für Autoposter und die Tuningszene entwickelt. Bei Kontrollen in diesem Jahr haben die Beamten keine regionalen Hotspots ausgemacht. Allerdings wurde elf Lenkern die Weiterfahrt untersagt.

Die Zurschaustellung von hochmotorisierten und getunten Fahrzeugen führte dem Bericht der Polizei zufolge in der Vergangenheit immer wieder zu größeren Zusammenkünften von Autofans. Demnach machten sogenannte Poser dabei durch lautes Motoraufheulen, quietschende Reifen, das Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, schnelles Anfahren und abruptes Abbremsen sowie unzulässige bauliche Veränderungen am Fahrzeug und teils illegale Fahrzeugrennen auf sich aufmerksam.

Verunsicherung anderer Verkehrsteilnehmer

Derartiges Verhalten könne andere Verkehrsteilnehmer verunsichern, belästigen und sogar gefährden. Nicht selten würden Anwohner über den mit dem Posing verbundenen unnötigen Lärm klagen.

Beamte der Verkehrspolizei haben deshalb am Karfreitag mit Unterstützung speziell geschulter Kolleginnen und Kollegen eine Vielzahl an Kontrollaktionen an mehreren Örtlichkeiten im Gebiet des Polizeipräsidiums Ravensburg durchgeführt. Ein spezielles Augenmerk legten die Polizisten auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsvorgaben, die Überprüfung von technischen Veränderungen und Manipulationen an Fahrzeugen sowie das unnötige Hin-und Herfahren und das Verursachen von unnötigem Lärm.

Weiter Kontrollen angekündigt

Regionale Hotspots stellten die Beamten in diesem Jahr keine fest, sondern vielmehr Fahrzeuge, die sich großteils unabhängig voneinander bewegten. Die Überprüfungen hatten laut Bericht zur Folge, dass elf Fahrzeuglenkern die Weiterfahrt aufgrund technischer Veränderungen an ihren Fahrzeugen untersagt wurde. Sie müssen sich auf ein Bußgeld einstellen und ihr Gefährt wieder in einen verkehrssicheren Zustand bringen.

Weitere Verstöße, die im Zusammenhang mit dem Posing stehen, bewegten sich in der Anzahl im niedrigen zweistelligen Bereich. In elf Fällen waren Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs und werden jetzt bei der Bußgeldstelle angezeigt. Auch über die weitere Saison hinweg werden Beamte bei Posing und rücksichtslosem Verhalten im Straßenverkehr konsequent einschreiten, kündigt das Polizeipräsidium Ravensburg an.