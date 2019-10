Aus Hobby wird Passion: Der Häfler Ralf Weber aus Ailingen eröffnet am Samstag, 26. Oktober, seinen Wein-Lagerverkauf. Seit zwei Jahren firmiert der Bankkaufmann bereits unter dem Label „Ralfs Weinkiste“. Er bietet Weinverkostungen bei sich, bei seinen Kunden und Freunden oder auch in Gastronomien an. Diesen Service will er weiterhin bieten, doch mit der Eröffnung seines Lagerverkaufs an jedem Samstag in der Mühle Ittenhausen möchte er den nächsten Schritt gehen.

Die Adresse „Rotach1/1“ spricht schon für sich. An der Rotach in Ittenhausen liegt die Mühle, die im Mittelalter mittels Wasserkraft zur Mehlproduktion genutzt wurde. Im Jahr 1198 wurde die Ittenhausener Mühle erstmals urkundlich erwähnt und ist heute nach aufwändigen Instandsetzungs- und Renovierungsarbeiten ein Kleinod mit Wohn- und Arbeitseinheiten. Nach jahrzehntelangem Dornröschenschlaf ist das Mühlgebäude und das dazugehörige Hofareal zu neuem Leben erwacht: Hühner picken vor der Scheune nach Futter, gestapelte Holzscheite liegen entlang der Mauer, Holzstühle und -bänke laden unter dem Baum zum Verweilen ein und Kastanien liegen zum Trocknen auf einem Tisch. Mitten in Friedrichshafen fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt. Das richtige Ambiente für eine kleine Cantina, fand Ralf Weber, dessen Weinkiste jetzt hier ein neues Zuhause gefunden hat. „Wir haben den Raum gerichtet und freuen uns jetzt auf unsere Gäste“, erklärt er. Seine Ehefrau Silke Weber unterstütze ihn tatkräftig bei seinem Vorhaben.

Dabei ist er eher zufällig auf den Weinhandel gekommen. „Ich kenne das Weinbaugebiet Maremma in der Toskana bereits seit 30 Jahren“, sagt er und habe den Wein dort immer schon zu schätzen gewusst. Im Laufe der Jahre ist aus seiner Leidenschaft für das Produkt eine Passion geworden. „Wir haben immer wieder Weine mitgebracht und schließlich habe ich nach einem Händler gesucht, der diese Weine anbietet.“ In München sei er fündig geworden. Mit dem Weinhändler Klaus Hanke verbindet ihn heute eine Freundschaft und das sowohl geschäftlich als auch privat.

„Mir gefällt die Vielfalt, die Weine mit sich bringen“, erklärt er seine Liebe zum Produkt. Zu jeder Gelegenheit und zu jedem Essen, gebe es den passenden Wein. So ist auch sein Angebot gewachsen. Neben Weinen von der toskanischen Küste, hat er Weine aus Südtirol, Österreich und Deutschland im Angebot. Wichtig sind ihm qualitativ gute Weine und wie „vor Ort gearbeitet wird“. Er bezieht seine Weine von kleinen Weingütern, die er persönlich kennt, die im Einklang mit der Natur und nachhaltig agieren. „Wir haben auch Bio-zertifizierte Weine im Angebot, auch wenn manche Weintrinker dem skeptisch gegenüberstehen, gibt es mittlerweile richtig gute Bio-Weine“. Das Wein in Friedrichshafen mit der „Vintage 1989“ in Schnetzenhausen und der „Vinothek im Buchhorner Pavillion“ ein neuer Stellenwert entgegengebracht wird, begrüßt der Häfler nachdrücklich: „Bis dato gab es ja kaum ein Weinangebot in Friedrichshafen, aber nun macht es sich. Das Schöne daran ist, das wir uns sehr gut ergänzen.“

Ralf Weber hat bei der Südtiroler Weinakademie das Basisseminar absolviert und vor Ort die Prüfung abgelegt. „Da ging es um die Sensorik, die Verarbeitung von Wein und den unterschiedlichen Rebsorten“. In den nächsten Seminaren geht es um die Themen „Weinland Italien“ und internationale Weine. Jetzt steht allerdings erst mal die Eröffnung vor der Tür. Ab 10 Uhr bis „ich sage mal: Open End“, so Ralf Weber, sind Interessierte eingeladen, sein Angebot kennen zu lernen, Weine und ein toskanisches Olivenöl zu probieren sowie eine Kleinigkeit zu essen.