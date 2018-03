Campingfreunde bestätigen ihren Vorstand einstimmig

Trotz zahlreicher Erkrankungen und der Tatsache, dass einige bereits in südlichen Gefilden auf Tour sind, haben sich 42 der insgesamt 72 Mitglieder zur Hauptversammlung der CFF (Campingfreunde Friedrichshafen) getroffen. Der Vorstand wurde an diesem Abend wiedergewählt.

Recht flott führte der Versammlungsleiter Alfred Sill durch die Tagesordnung. Der Vorsitzende, Eberhard Utz, zeigte in seinem Rechenschaftsbericht auf, welch’ umfangreiches Programm im vergangenen Jahr angeboten und durchgeführt wurde. Fast alle Veranstaltungen mit großer Beteiligung. So nahmen an der Feier zum 20-jährigen Bestehen des Vereins auf dem Alpen-Rundblick Mobil Camping in Blaichach alleine 24 Camper Einheiten mit 50 Personen teil. Die Kasse stimmt und wurde von Gabi Bührlen exzellent geführt, stellten die Kassenprüfer fest. Mit großem Beifall wurde die Arbeit des Vorstandes gewürdigt, heißt es im Bericht der Camper. Kein Wunder also, dass bei den anschließenden Wahlen der komplette Vorstand in seiner derzeitigen Besetzung ohne Gegenstimmen bestätigt wurde. Die Fachreferenten wurden ebenfalls alle in ihrem Amt bestätigt. Der Vorstand setzt sich (weiterhin) zusammen aus dem Vorsitzenden Eberhard Utz, seinem Stellvertreter Gerhard Schöttler, der Kassiererin Gabi Bührlen und der Schriftführerin Gabi Decker. Referenten sind Uli Lancé, Presse, Dieter Jäger und Alfred Sill, Touristik, und Klaus Wessenberg, Webmaster. Als Kassenprüfer wurden Heide Konnry und Franz Holup bestätigt.

Für 2018 wurde ebenfalls wieder ein anspruchsvolles Programm aufgelegt. Der Verein fährt in den Schwarzwald, bereist für drei Wochen Franken, wandert eine Woche bei Oberammergau, fährt für ein Wochenende mit einem Busunternehmen zu einem Weihnachtsmarkt und bietet als Höhepunkt eine sechs-wöchige Reise mit Wohnmobil und Caravan nach Griechenland an.