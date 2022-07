„Café unter den Buchen“ geht in die Verlängerung

Wenn Jung und Alt, Seite an Seite im Schatten der Buchen in der Heinrich-Heine-Straße Kaffee trinken und Kuchen essen - dann ist „Café unter den Buchen“. Wie das Organisationsteam um Miriam Steimer verkündet, kommen die Bewohnerinnen und Bewohner gerne, um sich mit anderen zu treffen. Nach dem Erfolg der ersten drei Veranstaltungen im Juli laden die Verantwortlichen nun am Donnerstag, 4. August von 15 bis 17 Uhr zum Sommer-Spezial-Café ein.

„Das Café unter den Buchen im Juni und Juli war ein riesiger Erfolg. Im Schatten der schönen Buchen vor dem Quartiersbüro trafen sich Jung und Alt und kamen so miteinander ins Gespräch“, freut sich Miriam Steimer vom Quartiersmanagement Heinrich-Heine im Amt für Soziales, Familie und Jugend.

In einer Pressemitteilung erinnert sie auch an einen besonderen Höhepunkt: So feierte ein Bewohner seinen 94. Geburtstag im Café unter den Buchen und freute sich riesig, seinen Geburtstag nicht alleine, sondern mit vielen Bewohnerinnen und Bewohnern der Siedlung feiern zu können. Viele Café-Gaste würden sich freuen, wenn es das Café unter den Buchen bis in den Herbst geben würde, schreibt Steimer.

Das nächste Café unter den Buchen findet am Donnerstag, 4. August, statt. Dazu kommen Erster Bürgermeister Fabian Müller und der Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, Jürgen Schipek. Sie wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen und gleichzeitig das Engagement im Quartier Heinrich-Heine unterstützen.

Für Abwechslung und Spaß für die Kinder sorgt eine Spielstation, die vom Quartiersteam und von der Treff 22-Leitung organisiert wird. Es gibt eine Boule Meisterschaft, an der Jung und Alt mitmachen können.

Für den gemütlichen Kaffeenachmittag bittet das Organisationsteam um Kuchenspenden. Wer einen Kuchen spenden möchte, kann diesen am Donnerstag, 4. August, bis 14 Uhr bei Miriam Steimer im Quartiersbüro in der Heinrich-Heine-Straße abgeben. Bei schlechtem Wetter findet das „Café unter den Buchen“ unter dem Vordach des Jugendtreffs PRO statt.

Für Fragen und Infos steht Miriam Steimer telefonisch unter der Nummer 07541 / 203-3152 oder per E-Mail m.steimer@friedrichshafen.de gerne zur Verfügung.