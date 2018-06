Während die B-Fußballjunioren des VfB Friedrichshafen am Samstag, 23. September, um 13 Uhr beim SV Weingarten antreten müssen, erwartet die Häfler C-Jugend im zweiten Spiel der Saison den FV Olympia Laupheim. Spielbeginn am Sonntag, 24. September, im Zeppelin-Stadion ist hier um 15 Uhr.

In der vorherigen Partie der B-Jugend hatten die Häfler gegen den SSV Ulm II einen rabenschwarzen Tag erwischt. Mit 7:1 ging diese Partie gegen einen Gegner verloren, der stark auftrat und dem fast alles gelang. Am vergangenen Mittwoch war die erste Runde im Verbandspokalwettbewerb. Zu Gast im Zeppelin-Stadion war die SG Sonnenhof Großaspach. Am Ende stand es nach Verlängerung 3:2 für den Vertreter der Verbandsstaffel Nord. Es war von beiden Seiten ein spannendes Spiel, welches auch die Häfler hätten gewinnen können. Seitens der VfB B-Jugend war bei dieser Begegnung laut Vereinsbericht eine enorme Leistungssteigerung zu sehen. Im dritten Spiel der Saison sollte der VfB diese Leistung in Weingarten wieder abrufen. In Vertretung von VfB-Trainer Peter Riedlinger betreut der sportliche Leiter Boban Savic die Mannschaft.

Beim Saisonauftakt der C-Fußballjugend des VfB Friedrichshafen gegen den FC Wangen (1:1) lief manches noch nicht so rund. VfB-Trainer Renato Buspanovic hat mittlerweile seinen vollständigen Kader zur Verfügung. Die Gäste aus Laupheim, die am Sonntag am See gastieren, kamen am vergangenen Wochenende in ihrem Heimspiel gegen den SV Weißenhorn ebenfalls über ein 1:1 Unentschieden nicht hinaus. Der VfB Trainer erwartet von seiner Mannschaft eine deutliche Leistungssteigerung.