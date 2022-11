C-Jugend der SGM Fischbach-Schnetzenhausen steigt auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Als Tabellenführer traten die Jungs der SGM Fischbach-Schnetzenhausen in Oberteuringen an und mit einem Punktgewinn konnten sie die Meisterschaft sicherstellen. Zu Spielbeginn spielte die SGM druckvoll nach vorne und hatte einige Torchancen vor dem gegnerischen Tor. Nach feiner Vorlage von Beto Weber konnte Finn Wieser aus spitzem Winkel das viel umjubelte 1:0 erzielen. In der Folge hatte die SGM weitere gute Chancen, die größte Gelegenheit hatte Jonas Kopp in der 24. Minute, allerdings ging sein Schuss knapp am Oberteuringer Tor vorbei. Auf der anderen Seite konnten die schnellen Stürmer des SVO mehrere Angriffe in Richtung SGM-Tor ansetzen. Doch die Abwehr der SGM um Freddy Ernst, Beto Weber und Torspieler Raphael Priebe konnte zu diesem Zeitpunkt sämtliche Angriffe entschärfen. Nach der Halbzeitpause wurden die Vorstöße der Oberteuringer gefährlicher. Einen Zweikampf im Strafraum wertete Schiedsrichter Donato Iasi als Foul und entschied auf Elfmeter. Dieser wurde von Raphael Hamma sicher verwandelt und der SVO witterte seine Chance auf den Sieg. Die SGM konnte nochmals dagegenhalten und baute seinerseits Druck auf die gegnerische Abwehr auf. In der 55. Minute hatte erneut Finn Wieser die Gelegenheit zum Führungstreffer, seinen Schuss konnte der SVO-Keeper halten. Im weiteren Spielverlauf hatten beide Abwehrreihen die gegnerischen Stürmer im Griff, es sollte kein Tor mehr fallen. Mit dem Abpfiff durften die Jungs der SGM den hochverdienten Sieg der Meisterschaft bejubeln. Auch die Jungs vom SVO waren zufrieden, konnten sie als einzige Mannschaft gegen die SGM einen Punkt ergattern. Die SGM schließt die Saison mit 20:5 Toren und 16 Punkten aus 6 Spielen ab!

Glückwunsch an die Mannschaft und den Trainern Pino Muro, Kevin Mszyca und Michael Wohlfahrt sowie Torwarttrainer Simon Keller für den tollen Erfolg.