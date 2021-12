BW-Bank spendet 4000 Euro an Stiftung Libenau

Auch in diesem Jahr unterstützt die Niederlassung Unternehmenskunden Ravensburg/Friedrichshafen der BW-Bank die Stiftung Liebenau mit einer Weihnachtsspende in Höhe von 4000 Euro. Die Bildungs-, Begegnungs- und Förderstätte (BBF) möchte das Geld einsetzen, um ein Dreirad-Pedelec anzuschaffen. Die Zuwendung der Bank, die dafür auf Kundengeschenke verzichtet, sichert der Stiftung die Finanzierung eines modernen Fortbewegungsmittels: Mit Hilfe des Dreirad-Pedelecs können die Nutzer der BBF auch Ausflüge in die nähere Umgebung machen. Markus Kistler und Edmund Rupp haben symbolisch den Spendenscheck an den Vorstand der Stiftung Liebenau Dr. Markus Nachbaur und die für Spenden verantwortliche Stiftungsmitarbeiterin Verena Rehm übergeben. Foto: BW Bank