Busverkehr fährt bis Mitte Juli großräumige Umleitungen

Ab Montag, 4. April, müssen die Busse des Friedrichshafener Stadtverkehrs teilweise weitläufige Umleitungsstrecken fahren. Grund dafür sind Baumaßnahmen mit Vollsperrungen in der Bodenseestraße sowie am Kreisverkehr Äußere Ailinger Straße/Kornblumenstraße. Die Bauarbeiten – und so auch der Umleitungsverkehr – sollen bis Mitte Juli andauern. Der Stadtverkehr setzt dabei auf Umleitungen sowie zusätzliche Ersatzlinien und -Haltestellen.

Über 40 Prozent der Verbindungen müssen umgeleitet und angepasst werden. Alle Linien (13, 14, 16, 17, A13 und A16), die sonst über die Bodenseestraße nach Ailingen und zurück fahren, müssen über die Ailinger Straße, Meistershofen und Ittenhausen großräumig umgeleitet werden. Jene Linien (5 und 15), die wegen der Sperrung die Haltestelle „Kornblumenstraße“ nicht bedienen können, werden über die Messestraße umgeleitet.

In Ettenkrich wird weiterhin die Ersatzhaltestelle „Ettenkirch, Don-Bosco-Schule“ angefahren, weil hier parallel die Ettenkircher Straße gesperrt ist. Alle auf den Umleitungsstrecken regulär vorhandenen Haltestellen werden zum Ein- und Aussteigen angefahren.

Aufgrund der verlängerten Fahrwege müssen auch die Fahrzeiten angepasst werden. Die Busse fahren dann – im Vergleich zum regulären Fahrplan – teilweise ein paar Minuten früher los beziehungsweise kommen etwas später an. Die geänderten Fahrpläne hängen an den Haltestellen aus. Unter www.sv-fn.de/baustelle sind sie ebenso abrufbar. Dort und unter Telefon 07541/31390 gibt es auch weitere Informationen zum Umleitungsverkehr

Diese Haltestellen können während der Umleitung nicht oder nur eingeschränkt bedient werden:

Siedlung Löwental (stadteinwärts) – Ersatz ist die Haltestelle stadtauswärts gegenüber

Solarstraße (Ersatzhaltestelle in der Rotkreuzstraße)

Wiggenhausen

Ailingen, Bodenseestraße

Ailingen, Rathaus in Fahrtrichtung stadteinwärts (Ersatzhaltestelle Ailingen, Ittenhauser Straße)

teilweise Hafenbahnhof in Fahrtrichtung Stadtbahnhof (Linien 5, A13, A16; Ersatzhaltestelle: Löwenunterführung/Paulinenstr.)