Busse fahren an Silvester bis 3 Uhr morgens

Wenn das neue Jahr beginnt, ist der Stadtbus noch auf Tour: In der Silvesternacht fahren die Busse bis 3 Uhr morgens, wie der Stadtverkehr Friedrichshafen mitteilt. Tagsüber verkehren die Busse an Silvester, 31. Dezember, nach dem regulären Samstags-Fahrplan. Das Ruftaxi im Abendverkehr (RiA) ist an Silvester und Neujahr nicht im Einsatz.

An Silvester verkehren die sechs Abendlinien bis in die Nacht hinein. An den Haltestellen auf der Fahrstrecke gelten die Taktminuten wie im Abendlinien-Fahrplan.

Flyer mit den Abfahrtszeiten liegen in den Bussen des Stadtverkehrs und in der Mobilitätszentrale am Stadtbahnhof aus.