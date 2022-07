Bus und Bahn bieten Zusatzfahrten zum Seehasenfest

Während des Seehasenfests, das vom 14. bis 18. Juli in Friedrichshafen stattfindet, bieten die Verkehrsunternehmen viele zusätzliche Fahrmöglichkeiten mit Bus und Bahn – oftmals bis spät in die Nacht.

Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn setzt zusätzlich zu ihrem regulären Angebot in den Nächten auf Sonntag, auf Montag und auf Dienstag weitere Züge zwischen Friedrichshafen, Ravensburg und Aulendorf ein. Diese fahren laut Pressemitteilung ungefähr stündlich, teils auch etwa halbstündlich. Die letzten Abfahrten in Friedrichshafen sind in der Nacht auf Sonntag um 1.20 Uhr (ab Hafenbahnhof) sowie in den Nächten auf Montag und Dienstag um 0.30 Uhr (ab Stadtbahnhof).

Zwischen Friedrichshafen und Radolfzell sowie zwischen Friedrichshafen und Kressbronn bieten die Deutsche Bahn und die Südwestdeutsche Landesverkehrsgesellschaft in der Nacht von Samstag auf Sonntag ebenfalls einige Sonderzüge an:

Um 23.52 Uhr fährt ein aus Doppelstockwagen bestehender Zug vom Stadtbahnhof über Landratsamt, Manzell, Fischbach, Kluftern, Markdorf und Bermatingen-Ahausen nach Salem (Ankunft 0.15 Uhr). Direkt im Anschluss kehrt er ohne Zwischenhalt zurück zum Stadtbahnhof (Ankunft 0.35 Uhr).

Um 0.38 Uhr fährt dieser Zug vom Stadtbahnhof über Friedrichshafen Ost, Eriskirch und Langenargen nach Kressbronn (Ankunft 00.53 Uhr) und dann ohne Zwischenhalt wieder zurück zum Stadtbahnhof (Ankunft 1.14 Uhr).

Um 0.58 Uhr fährt ein weiterer Zug, der aus zwei Triebwagen besteht, vom Stadtbahnhof über Landratsamt, Manzell, Fischbach, Kluftern, Markdorf, Bermatingen-Ahausen, Salem, Uhldingen-Mühlhofen, Überlingen-Nußdorf, Überlingen, Überlingen-Therme, Sipplingen und Ludwigshafen nach Radolfzell (Ankunft 1.59 Uhr). Anschließend fährt er zurück über Ludwigshafen, Überlingen-Therme, Überlingen und Salem zurück zum Stadtbahnhof (Ankunft 2.51 Uhr).

Beim Stadtverkehr Friedrichshafen gilt während des Fests ebenso ein Sonderfahrplan: Am Donnerstag, Freitag, Sonntag und Montag fahren die Tageslinien bis Mitternacht. Am Samstag fahren die Busse bis 2 Uhr nachts und der Fahrplan wird nochmals verdichtet. So gibt es an diesem Tag von 15 bis 1 Uhr zwischen Ailingen, Solarstadt, Bodensee-Center und Hafen- beziehungsweise Stadtbahnhof einen Zehn-Minuten-Takt. Die Busse sind am Sonntag zudem ab 10 Uhr stündlich unterwegs.

Pendelbusse zwischen dem Stadtbahnhof und den Parkplätzen am Berufsschulzentrum und in der Flugplatzstraße setzt die Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH von Samstag, 18 Uhr, bis in die Nacht auf Sonntag um 2 Uhr ein. Für die Mitfahrt in diesen Bussen ist ein Festabzeichen erforderlich. Andere Fahrscheine sind weder gültig noch notwendig.

Auch auf den Buslinien von Friedrichshafen nach Tettnang (7586), Kressbronn (7587) und Überlingen (7395) gibt es zusätzliche Fahrten in den Abend- und Nachtstunden.

Die regulären Nachtbusse der Linien N1 bis N4 bieten in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag weitere späte Fahrmöglichkeiten. Sie fahren zwischen 1 und 3 Uhr jeweils im Stundentakt ab Stadtbahnhof über Meersburg nach Überlingen, über Markdorf nach Frickingen, über Tettnang nach Ravensburg sowie über Langenargen nach Kressbronn.

Für Festgäste aus dem Umland bieten sich für die Hin- und Rückfahrt neben dem 9-Euro-Ticket auch die verschiedenen bodo-Tageskarten an. Sie kosten zwischen 4,80 und 18 Euro und sind als Einzeltageskarten oder Gruppentageskarten für bis zu fünf Personen erhältlich. Im Stadtverkehr kosten Tageskarten 2,80 Euro für Kinder (sechs bis 14 Jahre) sowie 4,80 Euro für Erwachsene und 7,60 Euro für Familien mit zwei Erwachsenen und bis zu drei Kindern.

Die gesamten Sonderfahrpläne der BOB zum Seehasenfest sind als PDF-Broschüre unter www.bob-fn.de zu finden, jene des Stadtverkehrs unter www.sv-fn.de/seehasenfest und jene der Buslinien nach Tettnang, Kressbronn und Überlingen unter www.bodo.de.