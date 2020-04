Ein Busfahrer ist am Dienstag gegen 11 Uhr an der Kreuzung Charlottenstraße/Ailinger Straße in Friedrichshafen aus Unachtsamkeit auf ein stehendes Auto einer 61-jährigen Frau aufgefahren. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.