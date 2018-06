Ein Bus hat am Mittwoch kurz vor 16 Uhr in der Schmidstraße beim Rückwärtsausparken eine Ampelanlage beschädigt. Der Schaden: rund 3000 Euro. Der 47-jährige Busfahrer unterschätzte laut Polizei den Lenkeinschlag und blieb mit seiner linken Dachhälfte an der dort befindlichen Anlage hängen, wobei diese komplett zerstört wurde.