Burger House und Steakhouse Chateau vereinen sich

Das Burger House in der Friedrichstraße 49 wird nach dem Brand im Februar zwar doch nicht wieder öffnen, weil der Schaden deutlich größer ist als ursprünglich angenommen. Erhalten bleibt es dennoch. Denn Betreiber Naveed Malik hat das gastronomische Konzept in sein anderes Restaurant an der Friedrichstraße integriert: Aus dem Steakhouse Chateau ist mittlerweile das Steak & Burger House geworden.

Nach dem Fritteusenbrand in der Küche des Burger House Anfang Februar hatte die Polizei den Sachschaden zunächst auf rund 2000 Euro geschätzt. Tatsächlich war er aber offenbar deutlich größer. „Die Renovierung hätte mindestens drei Monate gedauert“, sagt Naveed Malik. Um seine Kundschaft nicht zu verlieren, habe er sich dazu entschlossen, mit dem Burger House ins Steakhouse Chateau in der Friedrichstraße 69 umzuziehen. Seit Mitte März heißt es Steak & Burger House – und ist nun, wie bisher das Burger House, täglich bis 2 Uhr geöffnet. Die Speisekarten beider Restaurants hat Malik zusammengeführt, inklusive des vergünstigten Burger-Menüs für Schüler. Weil junge Leute sich ins Steakhouse bisher nicht so recht hineingetraut hätten, hat Naveed Malik auch das Ambiente ein bisschen angepasst. Tischdecken gibt’s jetzt nicht mehr. Und wie der Betreiber berichtet, ist sein Plan ganz gut aufgegangen. „Mittlerweile haben wir hier mehr Kundschaft aus dem Burger House als aus dem Steakhouse“, sagt er.

Was aus dem bisherigen Burger House wird, ist laut Eigentümer Elvir Lagumdzija noch offen. „Es gibt noch verschiedene Fragen mit der Versicherung zu klären. Deshalb können wir noch nicht sagen, ob es wieder eine Gastronomie geben wird“, sagt er. Anfragen gebe es aus den verschiedensten Richtungen. Wichtig sei für ihn aber vor allem, eine langfristige Lösung zu finden.