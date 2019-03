Buntspechte überzeugen mit außerirdischer Musik

Die Wiener Band Buntspecht hat am Freitagabend im Atrium die Zuhörer begeistert und Musik zum Tanzen und Zuhören gespielt. Die sechs Musiker versprühten jugendliche Energie, Lebensfreude, sorgten aber auch für Nachdenklichkeit, was sowohl beim jungen, als auch beim reiferen Publikum gut ankam.

Die Musiker, die fast ausschließlich aus Wien kommen, spielen in dieser Formation seit zwei Jahren zusammen. Eine Ausnahme gibt es: Roman Gessler, der aus Ettenkirch stammende Saxofonist, der in den Reihen des Ettenkircher Musikvereins musikalisch groß geworden ist und zum Studium nach Wien zog. Er ist als Letzter im Bunde zu Buntspecht gekommen und hat jetzt die Band für ein Konzert an den Bodensee geholt.

Die Musik von „Buntspecht“ ist nicht einfach einzuordnen, sie erinnert an Gypsy Rock, stellenweise vom Rhythmus her auch an Punk, und die Cellopartien an irische Folksongs. Wenn man die Musiker selbst fragt, sagen sie, es sei „Alien Pop“, eine außerirdische Musik, die sie selbst komponieren und texten. Sie nennen ihre Stücke auch Kinderlieder für Erwachsene oder Filmmusik für Filme, die es nicht gibt.

Glimmstangerl im Hinterkammerl

Eines war jedoch klar an diesem Abend: Diese Musik lud zum Tanzen ein. „Danke, dass ihr die Fasnet wegen uns habt sausen lassen“, sagte Frontmann Lukas Klein, um schon beim zweiten Lied mit „Brennessel“ den Hit des ersten Albums „Großteils Kleinigkeiten“ ins Mikrofon zu singen. „In meinen Träumen bin ich barfuß unterwegs“, fing er an, spielte Gitarre und tanzte barfuß dazu. Auch der Cellist Lukas Chykta hielt es nicht lange auf seinem Stuhl aus, ließ seinen Stab schnell über die Saiten seines Instruments laufen. Der Zylinder auf seinem Kopf erinnerte an einen Zauberer, der mit seinen Tönen tatsächlich die Zuhörer und die Tanzenden unmerklich in eine andere Welt der Musik entführen wollte.

Die Freude am Spielen merkte man der Band an, auch wenn das Tempo der Stücke den Musikern viel abverlangte. Mit den Texten kam zu den unbeschwerten Melodien eine gewisse Nachdenklichkeit hinzu, wie im so schön formulierten Titel „Hinterkammerl“, das an einen vom Wiener Charme durchzogenen Titel erinnerte. Das Lied erzählte jedoch die Geschichte eines Menschen, der um Hilfe schreit, doch „der Hausmeister sitzt im Hinterkammerl und raucht sein Glimmerstangerl“.

Einige Lieder an diesem Abend stammten von dem zweiten Buntspecht-Album, das im kommenden Mai unter dem Titel „Draußen im Kopf“ herauskommen soll. So das Lied „Wir“, das eines der zentralen Stücke dieser Single ist. Ein Lied um eine Beziehung, ein Dialoggesang, bei dem Lukas Klein anfing: „Sag mir wie du liebst“ oder „Sag mir, wonach du dich sehnst“, damit der am Melodika spielende Florian Scheicher seine Antworten ins Mikrofon laut kreischend singen konnte. Ein Dialogstück voller Gefühle, so roh, wie sie direkt aus dem Kopf kommen, unraffiniert, ehrlich, geradeaus. Nachdenkliche Worte, die mit guter Musik umhüllt wurden.