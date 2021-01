Jetzt schon die Ferienbetreuung fürs neue Jahr planen: Angesichts der Unsicherheiten, die die Corona-Pandemie mit sich bringt, ist das durchaus eine Herausforderung, die das Spielehaus, die Vereine und Institutionen gerne angenommen haben.

Mit dem neuen Ferienprogramm soll den Familien so viel Planungssicherheit wie möglich geboten werden, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Eltern und Kinder können demnach ganz in Ruhe gemeinsam das beste Angebot wählen und die Betreuung für die Ferien im nächsten Jahr planen.

28 Veranstalter, 133 Angebote – auf Friedrichshafens Kinder wartet wieder ein vielfältiges Ferienprogramm des Spielehauses, des Kultur- und Jugendzentrums Molke sowie verschiedener Institutionen, Kirchen und Vereine. Wer beim Ferienprogramm der unterschiedlichen Anbieter dabei sein möchte, muss sich im Vorfeld anmelden.

Langeweile kommt also garantiert nicht auf. Denn das informative Heft zu den Ferienangeboten gibt den Kindern, Jugendlichen und Eltern eine große Auswahl an erlebnisreichen und spannenden Veranstaltungen. „Nach vorne schauen, war unser Motto für die Ferienangebote. Deshalb freuen wir uns, dass wir den Kindern und Jugendlichen in Friedrichshafen zusammen mit den unterschiedlichen Institutionen, Vereinen und Kirchen wieder ein abwechslungsreiches und attraktives Ferienangebot anbieten können“, erklärt Margret Beck, Leiterin des Spielehauses und Verantwortliche für das Ferienprogramm.

Fünf spannende Ferien erwarten die Kinder im Spielehaus. In den Fastnachtsferien heißt es raus in den Spielehausgarten. Im und um das Spielehaus gibt es dabei viel Neues zu erleben, wie beispielsweise beim Bogenschießen, Klettern oder im Mooncar-Parcours.

„Einmal um die ganze Welt“ heißt es in den Osterferien. Die Reise geht rund um den Globus. Dabei können unterschiedliche Länder und Menschen kennengelernt werden. An Pfingsten dreht sich alles um MUT. Mutig sein, eigene Schritte wagen und in schwierigen Situationen neue Wege zu beschreiten und Herausforderungen zu meistern.

Im Sommerferien-Camp erleben die Kinder tolle Ferien, können neue Spiele testen und in den Werkstätten mit Holz, Metall, Stein und Ton arbeiten. In den Herbstferien geht es um die Geschichte von Harry Potter. In der Zauberschule können die Kinder verschiedene Sprüche und Tricks erlernen. Im Zaubercafé „Die Drei Besen“ gibt es für die Zauberschüler Erfrischungen und spannende Spiele.

Auch die fahrende Werkstatt der Fantasie, der Spielbus, ist zwischen Mai und Juli unterwegs. Dort spielen, wo die Kinder wohnen, ist das Motto der Spielbusaktionen. Der Spielwagen ist voller Spielmaterial und kreativer Werkstätten und verwandelt die einzelnen Stationen in fantasievolle Spieleräume für Kinder und Familien.

Zu den Ferienangeboten kommen die Wochenendaktionen wie die Aktionstage auf dem Seehasenfest und die Angebote auf der Aktionswiese auf dem Kulturufer.

Bei den sportlichen Angeboten der Häfler Sportvereine können die Kinder und Jugendlichen zahlreiche Sportarten ausprobieren. Ausflüge und die Zeltlager führen die Teilnehmer in die Natur. Aber auch die kreative Seite und der Forschertrieb werden bei den verschiedenen Angeboten gefördert und gefordert.

Ferienangebote bietet auch das Kultur- und Jugendzentrum Molke, die Zeltlager Seemoos, Benistobel, Schwende, Baierz und Tunau, das Teen-Camp, die Ferienspiele Weilermühle sowie die Zeltfreizeit. Dazu kommen laut Pressemitteilung ein English-Camp, ein Abenteuer-Sport-Camp, Kinder-Sport-Camps und Power the Ball.

Ein abwechslungsreiches Programm haben auch die Ailinger Ferienspiele, die Aktionswochen des Familientreffs Insel und die Ferienbetreuung an den Schulen geplant. Natur erleben können Kinder und Jugendliche in der Stadtrandwildnis für junge Jäger und Sammler.

Mit dabei sind die VHS Friedrichshafen und die PSG Friedrichshafen mit Ferien am AKApulko, „wissen was geht“ mit der Wirtschaftsförderung Bodensee, die Kinderuni, die Wissenswerkstatt, das Medienhaus am See, das Schulmuseum und das Zeppelin-Museum.

Das Friedrichshafener Ferienprogramm liegt in gedruckter Form an folgenden Stellen aus: Rathaus am Adenauerplatz Friedrichshafen, Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch und Kluftern, Bürgeramt Fischbach, Tourist-Information, in den Kinder- und Jugendtreffs, im Medienhaus am See und im Landratsamt Bodenseekreis.