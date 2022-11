Buntes Programm begeistert Zuhörer

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag den 12. November wurde die Festhalle Fischbach wieder zum Schauplatz des jährlichen Herbstkonzerts der Musikkapelle Fischbach sowie der FIS#Kapelle aus dem Zusammenschluss der Jugend aus Fischbach, Immenstaad, Schnetzenhausen und Kluftern. Unter der Leitung von Stephan Schneider eröffnete die Jugendkapelle das Konzert mit dem Stück „Pirates of the caribbean“ von M. Brown und stimmte damit die Zuhörer auf einen Abend voller musikalischer Genüsse ein. Mit „The best of Queen“ arrangierte P. Murtha die schönsten Klänge der gleichnamigen Band und ihrem Starsänger Freddie Mercury. Doch die Juka begeisterte nicht nur mit Piraten und wilden Sängern, auch Krokodile durften nicht fehlen und so verabschiedeten sich die Musiker mit dem Stück „Crocodile Rock“ von Elton John, was zu nicht enden wollendem Applaus führte und noch zwei Zugaben entlockte. Nach diesem gelungenen Auftakt, präsentierte der Dirigent Matthias Preising seine Kapelle mit dem Klassiker „Olympic Fanfare an Theme“ von J. Curnow, welches bereits die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta eröffnete. Von Atlanta führten die bekannten Klänge weiter nach Österreich, wo „Im weißen Rössel“, einem Romatikhotel am Wolfgangsee, die Liebesgeschichte von Leopold und Josepha erzählt wird, welche erst nach einigen Turbulenzen ihr Liebesglück finden.

Mit düsteren Klängen entführt S. Schwalgin mit seiner Eigenkomposition die Zuschauer dann direkt in einen Kriminalfall. Und spätestens nach dem schrillen Aufschrei einer Frau, war auch dem letzten Zuhörer im Saal klar - hier gab es einen Mord. „The Sound of crime“ stellt die typischen Szenen einer Krimihandlung dar, ohne dem Zuschauer zu verraten wer der Mörder war. Von Herzklopfen über Mordlust ging es dann weiter durchs Notenarchiv der Kapelle. Mit „Andrew Lloyd Webber: A symphonic Portrait“ wurde ein weiteres Highlight präsentiert, welches den Zuhörern, wieder eine völlig neue Welt der Musik eröffnete. Im Anschluss an den ersten Teil folgten noch Ehrungen. So gab es Auszeichnungen für 10 (Sina Nützenadel, Ramona Rizzo, Marlen Brugger, Tobias Bogen), 20 (Maike Vamos, Jasmin Brugger), 30 (Geli Thalhammer, Daniela Dehm, Heike Reibl) und 40 (Stephan Kunz) Jahre aktive Mitgliedschaft. Der zweite Teil des Abends lies sofort die Herzen aller Egerländer höher schlagen. „Blas‘ Musik in die Welt“ von den Gebrüdern Hutter.