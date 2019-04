Buntes Molke-Programm im Mai

Das Jugend- und Kulturzentrum Molke, eine städtische Einrichtung der Offenen Jugendarbeit, bietet laut Pressemitteilung im Mai ein abwechslungsreiches und kreatives Programm für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von zwölf bis 27 Jahren.

Am Mittwoch, 1. Mai, steht die Fahrradwerkstatt auf dem Programm. Alle Jugendlichen, die für die Frühjahrs- und Sommersaison ihr eigenes Fahrrad reparieren oder sich aus mehreren alten ein neues Fahrrad basteln möchten, sind ab 18.30 Uhr herzlich eingeladen. Auch das Jugendcafé hat am 1. Mai von 16 bis 21 Uhr geöffnet.

Dieses Jahr haben alle Anime-, Movie-, Gaming-, Comic-Steampunk und Cosplay-Fans das erste Mal die Möglichkeit, am Samstag, 4. Mai, an einem gemeinsamen Ausflug zur Fantasy Basel, der Swiss Comic Con, teilzunehmen. 60 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche lassen die Herzen eines jeden Fans höher schlagen, heißt es in der Molke-Vorschau. Wer am Ausflug teilnehmen möchte, sollte sich bis zum 1. Mai in der Molke anmelden.

Der Ring politischer Jugend lädt am Donnerstag, 9. Mai, ab 18 Uhr zu einem Come Together mit gemeinsamem Grillen in die Molke ein. Ab 19.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, die Parteienmesse im Jugendcafé zu besuchen. Anschließend organisiert der Ring politischer Jugend eine Podiumsdiskussion mit allen Parteien und Organisationen, die zur Gemeinderatswahl antreten.

Im Rahmen des Gartenfests des Spielehaus & Spielbus wird am Freitag, 10. Mai, um 16.30 Uhr die mobile Saftbar ALOA durch Sozialdezernent Ignaz Wetzel (Bodenseekreis) und Herrn Amtsleiter Yalcin Bayraktar (SFJ, Stadt Friedrichshafen) wiedereröffnet.

Die ALOA-Bar wird im neuen Dschungel-Design präsentiert, zur Feier des Tages gibt’s zwei Cocktails gratis!

„Ran an die Körbe!“ heißt es am Freitag, 17. Mai, beim Streetballturnier. Ab 18 Uhr wird in Zweierteams auf einen Korb gespielt. Anmeldungen für das Turnier werden bis zum 16. Mai im Jugendcafé der Molke entgegengenommen.

Am Samstag, 18. Mai, steht wieder einmal das „MAFF“ (Manga Anime Fantreffen Friedrichshafen) auf dem Programm. Das MAFF ist ein Treffpunkt für Japanfans und Jugendliche verschiedenster Fandomes, um sich auszutauschen, gemütlich Manga zu lesen, Anime zu schauen und zu chillen. Auch das Zubereiten von japanischen Gerichten, kreative DIY-Angebote, Cosplay-Workshops und Mangazeichnen dürfen hier nicht fehlen.

Mit Galv (feat. DJ Rookie), Azudemsk und Special Guest HulkHodn holt die Molke am Samstag, 25. Mai vier Hip-Hop-Größen nach Friedrichshafen - ein Muss für alle Hip-Hop-Fans. Los geht’s um 21 Uhr, der Eintritt kostet acht Euro.

Den Feiertag genießen, in der Sonne sitzen, grillen und chillen: Das ist das Programm für Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 30. Mai. Auf dem Hinterhof der Molke stehen ein Grill und eine Ghetto-Tonne zur Verfügung und das Jugendcafé bietet Fritz-Getränke an. Grillzeug bitte mitbringen.