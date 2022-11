Buntes Bouqet: In der Blumenwerkstatt Opus gibt’s jetzt eine Vinothek

Neuer Standort, bewährtes Konzept: Markus Heger ist mit seiner Vinothek nach Hofen zu Opus – die Blumenwerkstatt in die Werastraße 39 gezogen. Weine hat Opus-Inhaberin Diana Negráo schon seit einigen Jahren im Sortiment, doch mittlerweile hat der Weinhändler, von dem bisher ihre portugiesischen Weine bezog, sein Geschäft aufgegeben. Da traf es sich gut, dass sie durch Zufall Markus Heger kennenlernte.

Seit zwölf Jahren auf dem Schlemmermarkt

Diana Negrao bot ihm einen Teil ihrer Geschäftsräume an und Heger sagte zu. Viele Häfler kennen den Weinhändler vom Schlemmermarkt, auf dem er seit zwölf Jahren mit einem Stand vertreten ist. Knapp zwei Jahre betrieb er zusätzlich ein Geschäft in der Markthalle. Das hat er jetzt aufgegeben und seinen Standort in die Werastraße 39 nach Hofen verlegt.

Im Sortiment sind wie gewohnt Weine aus fast jedem deutschen Anbaugebiet. Auch Weinproben sind in den neuen Räumen möglich. „Unsere Produkte passen gut zusammen“, findet der Nonnenhorner Weinkenner. Und für beide Geschäftsleute verringern sich die Raumkosten.

Verzierte Weinflaschen

Ein weiterer Vorteil: Die Kunden profitieren von den Öffnungszeiten der Blumenwerkstatt und können von montags bis samstags (außer mittwochnachmittags) in der Vinothek einkaufen. Persönlich ist Markus Heger donnerstags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr anwesend.

Wer den Wein zu einem bestimmten Anlass verschenken möchte, kann sich die Flaschen von Floristin Diana Negráo mit passendem Blumenschmuck verzieren lassen. Schon nach wenigen Wochen fühlt sich Markus Heger in seiner Entscheidung bestätigt. „Hier in Hofen ist bedeutend mehr Publikumsverkehr.“