Bundesweiter Warntag: Handys schrillen Punkt 11 Uhr

Um 11 Uhr am Donnerstag haben im Raum Friedrichshafen, Tettnang und Lindau Handys geschrillt – allerdings nicht bei allen. Das zeigt zumindest ist die Bilanz der Redakteurinnen und Redakteure.

Grund für den schrillen Ton war der bundesweite Warntag, bei dem das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe getestet hat, wie gut die technische Infrastruktur bei etwaigen Gefahrenlagen wie Unwettern oder Anschlägen funktioniert.

Erstmals sollte das System „Cell Broadcast“ zum Einsatz kommen, bei dem auf Handys und andere Mobilgeräte Mitteilungen gesendet werden, die einen lauten Warnton von sich geben. Beim „Cell Broadcast“ geht eine Benachrichtigung an jedes Handy, das zu diesem Zeitpunkt Empfang hat.

Lautsprecher in Lindau

Voraussetzung dafür ist laut Telefongesellschaften bei iOS eine Software der Version 15.6.1 oder neuer und bei Android die Version 11 oder neuer. Allerdings scheint das – trotz passender Software – nicht bei allen Anbietern funktioniert zu haben. Dafür warnte die Nina-Warn-App mit der Erklärung, dass es sich um einen Probealarm handle.

Ein schriller Warnton erklingt am Warntag Punkt 11 Uhr auf vielen Handys. (Foto: mh)

In Lindau fuhr die Feuerwehr über die Insel und warnte unter anderem per Lautsprecherdurchsage. Lindaus Stadtbrandinspektor Max Witzigmann ist zufrieden mit dem Verlauf des Warntags. „Wir sind mit der mobilen Sirene über eine festgelegte Warnroute im Stadtgebiet gefahren. Das Ergebnis: Unsere Sirene funktioniert. Wir haben dabei auch untersucht, in welcher Entfernung sie noch hörbar ist, wenn sie mit uns sozusagen rollt und nicht im Stand ertönt. Das lief alles reibungslos“, sagt er.

Die Stadt Friedrichshafen hat um 11 Uhr einen Newsletter verschickt, in dem sie auf den Warntag hinweist. Auch im Ernstfall soll ein solcher Newsletter versendet werden. (Foto: Screenshot)

In Friedrichshafen verschickte die Stadt Punkt 11 Uhr einen Newsletter. Darin verwies sie auf den bundesweiten Probealarm und darauf, dass die Stadt im Erstfall über alle ihre Kanäle auf die Gefahrensituation aufmerksam macht.

Mobile Sirene in Friedrichshafen

Dass in Friedrichshafen keine fest installierten Sirenen zu hören sein würden, stand schon vorher fest. Die Stadt hat derzeit keine in Betrieb. Ein Antrag der Stadt steht auf der Warteliste mit 26 möglichen Standorten an vorrangig öffentlichen Gebäuden. Statt mehrerer Sirenen erklang an der Uferpromande allerdings ein lauter Warnton aus dem mobilen Kugellautsprecher der Feuerwehr.

Obwohl es in Tettnang Sirenen gibt, blieben diese am Donnerstag ebenfalls stumm. Der Hintergrund: Die Sirenen können aktuell nur manuell ausgelöst werden und das auch nur mit der Feuerwehr-Tonfolge. Für den Warntag sei es allerdings erforderlich, dass die Auslösung automatisch und mit einem speziellen Katastrophenschutzton erfolgt.

Die Nina-Warn-App weist um 11 Uhr am Donnerstag auf die Probewarnung hin. (Foto: ak)

„Das können wir im Moment technisch noch nicht umsetzen“, erklärt Stadt-Pressesprecherin Judith Maier. In Meckenbeuren gibt es dagegen keine Sirenen mehr, auch sollen wohl keine angeschafft werden. Zwar übe die Freiwillige Feuerwehr Meckenbeuren regelmäßig mit Lautsprecherdurchsagen. Eine solche Übung solle jedoch zu einem anderen Termin erfolgen.