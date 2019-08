Die Bundespolizei hat in Friedrichshafen und Singen am Dienstag zwei Männer festgenommen, gegen die Haftbefehle vorlagen. Da beide relativ geringe Geldstrafen nicht bezahlen konnten, müssen sie nun einige Wochen in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

Im Rahmen der Binnengrenzfahndung überprüften die Bundespolizisten laut Polizeibericht am Abend im Bahnhof Singen einen 22-jährigen Mann. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen im polizeilichen Fahndungssystem ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz vorlag. Hintergrund war eine rechtskräftige Verurteilung wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Verurteilte hatte eine daraus resultierende Geldstrafe bisher nicht bezahlt. Daher erließ die Staatsanwaltschaft schließlich Vollstreckungshaftbefehl. Auch nach seiner Festnahme zahlte der Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 300 Euro nicht. Er wurde zur Verbüßung einer 20-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Kurz nach Mitternacht gelang dann Bundespolizisten im Stadtbahnhof Friedrichshafen die Festnahme eines ebenfalls gesuchten Mannes. Auch hier war es die Staatsanwaltschaft Konstanz, die den 57-jährigen Reisenden mit Vollstreckungshaftbefehl suchte. Dem Haftbefehl lag eine rechtskräftige Verurteilung wegen Diebstahls vor. Auch in diesem Fall zahlte der deutsche Staatsangehörige die geforderte Geldstrafe in Höhe von 190 Euro auch nach seiner gestrigen Festnahme nicht. Er wurde daher zum Zwecke der Verbüßung einer 19-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.