Bundesliga vergibt Medienrechte neu: So werden die Spiele der VfB-Volleyballer übertragen

Die Volleyball-Bundesliga (VBL) geht mit zwei neuen Medienpartnern in die kommende Spielzeit. Als erste Profiliga überhaupt zeigt sie ihre Spiele von der Saison 2021/22 an auf Twitch, dem weltweit größten Streaming-Portal mit über 20 Millionen Nutzern allein im deutschsprachigen Raum. Dort laufen mehr als 80 Livespiele unter dem neuen Markennamen „Bounce House“ auf dem Kanal „Trops4“ – mit umfangreicher Vor- und Nachberichterstattung. Die Partien werden darüber hinaus auch auf Sportdeutschland.tv, der Web-TV-Plattform des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), live und on demand zu sehen sein.

Livechat, Emotes, Voting, Kanalwetten und vieles mehr: Darauf dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer der Volleyball Bundesliga der Männer bei den Übertragungen auf Twitch freuen. Rund 50 Spiele sollen allein in der Hauptrunde von Oktober bis Januar auf dem weltweit größten Streaming-Portal laufen, in der Endrunde kommen fast noch einmal genauso viele dazu. Hinzu kommen Moderation, Interviews und Analysen im Bounce-House-Sendestudio von „Trops4“ (Kanal mit etwa 40 000 Sportfans) vor und nach den Begegnungen, außerdem ein wöchentliches Magazinformat. „Der Profisport steht nicht erst seit Corona vor grundlegenden Veränderungen – im Sponsoring ebenso wie bei den Medienrechten“, erklärt Sattler, Sprecher der Geschäftsführung der VBL. „Die Spitzenclubs im deutschen Volleyball wollen die daraus resultierenden Chancen strategisch für sich nutzen.“ Speziell die Männer-Bundesligisten wie der VfB Friedrichshafen setzen dabei auf innovative Technologien und direkte Interaktion mit den Fans.

Auch die Spiele der Youngstars im Livestream

In der kommenden Spielzeit werden zudem auch sämtliche Spiele der 2. Bundesligen, also auch der Volley Youngstars live gestreamt und kommentiert – alle auf der Web-TV-Plattform Sportdeutschland.tv. Das technische Equipment stellt die Gip Media GmbH, die Verträge mit den Medienpartnern wurden von der VBL für zunächst drei Spielzeiten geschlossen. Die offizielle Bounce-House-Premiere wird am 2. Oktober beim Volleyball-Supercup der Männer zwischen Meister Berlin Recycling Volleys und Pokalsieger United Volleys Frankfurt stattfinden.