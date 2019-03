Bundesliga-Radballer aus Ailingen holen Punkte im Abstiegskampf

Vergangenen Samstag ist der erste Rückrundenspieltag der 1. Radball-Bundesliga in Hechtsheim/Mainz ausgetragen worden. Mit von der Partie waren Michael Brugger und Markus Lang vom RVI Ailingen.

Gegen das Team aus Schiefbahn spielte Ailingen eine sehr gute erste Halbzeit und ging mit 1:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit ließen sich Brugger und Lang zu stark das Spiel von Schiefbahn aufdrängen Der Gegner verwandelte einen Eckball zum 2:2-Ausgleich. 30 Sekunden vor Spielschluss konnte Schiefbahn noch einen Schuss von Markus Lang abwehren. Michael Brugger schaffte es jedoch, den Abstauber zum 3:2-Endstand für das RVI-Team zu versenken. Das zweite Spiel gegen Iserlohn startete Ailingen mit einem Absprachefehler und einem daraus resultierenden Eigentor. Bis zur Halbzeit lagen die RVI-Radballer 1:6 zurück. Ailingen wollte auch gar nicht mehr nach vorne spielen, weil es einfach nicht lief, doch Iserlohn traf bis zum 1:10-Endstand aus RVI-Sicht einfach alles.

Im abschließenden Spiel gegen die Heimmannschaft aus Hechtsheim ging es für Ailingen darum, wichtige Punkte im Abstiegskampf zu holen. Die kleine Radsporthalle war wie ein Hexenkessel. Doch ließen sich die Gäste vom Bodensee nicht beeindrucken und konnten durch einen platzierten Schuss von Michael Brugger mit 1:0 vorlegen. In der zweiten Halbzeit blieb Ailingen vollkommen konzentriert. Mit einem perfekten Eckball in die Winkel erhöhte das RVI-Team auf 2:0, Hechtsheim schaffte kurz darauf den 1:2-Anschlusstreffer. Markus Lang verteidigte super und konnte zweimal einen Gegenstoß verwandeln. Letztlich war es erneut Lang, der mit einem satten Schuss in den Winkel zum 5:1-Endstand traf.

Mit sechs aus neun Punkten holte Ailingen nicht nur fünf Punkte mehr als beim Hinrundenspieltag, sondern konnte sich auch etwas Luft auf die Abstiegsplätze verschaffen. Aktuell beträgt der Abstand mit einem Spiel weniger vier Punkte. Zum fünften Tabellenrang, gleichbedeutend mit der Teilnahme an der deutschen Meisterschaft, sind es acht Punkte.