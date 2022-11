Bundeskanzler Scholz kommt nach Friedrichshafen

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Samstag, 19. November, in Friedrichshafen erwartet. Grund ist der Parteitag der SPD Baden-Württemberg. Der Landesverband trifft sich an diesem Tag ab 10.30 Uhr in der Messe in Friedrichshafen.

„Wir freuen uns sehr, dass Bundeskanzler Olaf Scholz in Friedrichshafen sein wird, um wichtige Impulse aus der Bundespolitik einzubringen“, schreibt die baden-württembergische SPD auf ihrer Homepage.

Der Redebeitrag des Kanzlers ist als fünfter Programmpunkt, nach dem Rechenschaftsbericht des Landesvorsitzenden Andreas Stoch geplant.

Das soll auf dem Parteitag besprochen werden

Auf dem Parteitag soll unter anderem der Landesvorstand neu gewählt werden. Zudem will sich die Partei laut Ankündigungsflyer mit der Frage beschäftigen, was es in der Landespolitik jetzt braucht, um soziale Ungleichheit zu überwinde und niemanden allein zu lassen.

Die Parteimitglieder wollen demnach in einem Leitantrag ein Zielbild formulieren, das sozialpolitische Grundsatzentscheidungen beim Kampf gegen Armut, in Gesundheit und Pflege, Integration, Inklusion sowie Gleichstellung und Vielfalt herbeiführen soll.