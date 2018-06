Bei seiner Mitgliederversammlung hat der Bund für Umwelt und Natur (BUND)-Ortsverband Friedrichshafen am Montag seinen amtierenden Vorstand bestätigt und Franz Butscher als erweiterten Vertreter in den Vorstand aufgenommen. Nach einem Rückblick auf das vergangene Jahr und einem Ausblick auf kommende Aktivitäten ließen die Mitglieder ihre Versammlung gemütlich auf dem Gelände der Weilermühle ausklingen.

„Ganz wichtig ist, dass wir das Reparatur-Café angefangen haben“ sagte die zweite Vorsitzende Brigitte Wallkam zu dem Projekt, das im vergangenen Jahr ins Leben gerufen wurde. Sie fügte hinzu: „Das ist prima angelaufen“. Franz Butscher, stellvertretender Leiter des Reparatur-Cafés, berichtete über den vierten Termin des Cafés, bei dem man die 100. Reparatur bewältigt habe.

Das Motto des vergangenen Jahres „Garten“ habe man mit vielen Aktionen umgesetzt, so mit einem Bau einer kleinen Testgabione. Das sind die vielerorts als Zaun genutzten Gitter gefüllt mit Steinen. Auf dem Gelände der Weilermühle hat die Ortsgruppe des BUND nun eine Gabione so gebaut, dass die Natur etwas davon hat, so Wallkam. „Das ist nicht so steril und langweilig, sondern bepflanzt und bietet durch den Bau mit großen Steinen Lücken für den Lebensraum der Eidechsen“, erklärte die zweite Vorsitzende.

Wie jedes Jahr habe die BUND-Gruppe die Bäume auf dem Gelände der Weilermühle betreut, die Baumscheiben gehackt und die Nistkästchen geputzt, damit Vögel, Fledermäuse und Haselmaus ein Zuhause haben. Den Verein, der im Ortsbereich 800 Mitglieder zählt, beschäftigen immer wieder die Grünflächen in der Stadt. Die Uferpromenade sei gut hergerichtet, die anderen Bereiche der Stadt jedoch vernachlässigt, so das Fazit der Mitglieder. Deshalb habe man auch erstmals bei der Aktion „Parking Day“ mitgemacht, bei der Parkplätze für kurze Zeit mit Pflanzen grün gestaltet wurden, um zu zeigen: Mit weniger Verkehrsfläche und mehr Grün wäre es schöner.

Ein Dauerbrenner als Thema in der Umweltgruppe sei das ehemalige Diakonissenheim in Fischbach. „Wir wollen hier etwas mehr Umweltbewusstsein hineinbringen“, sagte Wallkam und verwies auf die Gefährdung der alten Bäume des angrenzenden Parks im Falle von anstehenden Umbauarbeiten. Trotz 2000 ehrenamtlicher Arbeitsstunden hat der Verein finanziell Lücken und hofft, dass er sich im kommenden Jahr erholen wird. Mit dem Einpflanzen einer Hecke im Oberesch, ein Gebiet in der Nähe der Weilermühle, steht ein weiteres Projekt auf der Agenda, das man im Herbst umsetzen will, so Wallkam. Die geplante Hecke solle durch die Sträuchervielfalt neue Lebensräume für Vögel und Insekten schaffen. Wallkam nannte es ein schönes Projekt, man warte nur noch auf die Finanzierungszusage.