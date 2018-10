BUND schafft Wohnraum für Eidechse und Haselmaus

Eine Hecke, die im Frühjahr blüht und im Herbst Vogelbeeren und andere Früchte trägt, soll in der Nähe der Weilermühle entstehen. Der BUND startet dort in diesem Herbst ein Projekt, bei dem 100 einheimische Wildsträucher gepflanzt werden. Hier sollen Bienen, Schmetterlinge, Rotkehlchen, Kernbeißer, Haselmaus und andere Tiere Nahrung und Unterschlupf finden.

Auch für Eidechsen sollen Verstecke, Sonnen- und Eiablageplätze entstehen. Hierfür ist der Bau eines Trockenbiotops mit Sandflächen, Stein- und Holzhaufen geplant, teilt der BUND mit. Die Eigentümer stellen dem BUND die Flächen zur Verfügung und möchte damit auch einen Beitrag zu mehr Artenvielfalt leisten.

In der Nachbarschaft des Projektgebietes liegt ein kleines Naturschutzgebiet mit Kalkquellmoor und Tümpel sowie die Streuobstwiese der Weilermühle. Mit den geplanten Biotopen werden diese beiden ökologisch wertvollen Lebensräume ergänzt, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Lebensraum der in der Streuobstwiese Weilermühle vorkommenden Haselmäuse, Eidechsen und Solitärbienen werde erweitert und auch die Frösche im Feuchtgebiet Oberesch sollen mehr und bessere Versteck- und Überwinterungsmöglichkeiten finden.

Interessierte Bürger sind zum Mitmachen eingeladen. Am Samstag, 20. Oktober, sollen die Eidechsenbiotope gebaut und am Samstag, 3. November, die Hecke gepflanzt werden. Auch der Ortsvorsteher von Ailingen, Georg Schellinger, wird bei den Bau- und Pflanzarbeiten mithelfen. Treffpunkt ist jeweils um 13 Uhr auf dem Freizeitgelände Weilermühle. An den beiden Terminen finden zusätzlich auch Workshops für Gartenbesitzer statt. Besucher erhalten Informationen und Anregungen, wie man den eigenen Garten zu einem Lebensraum für Vögel, Insekten oder Eidechsen macht.

Für Maßnahmen im eigenen Garten bietet die Stadt Friedrichshafen im Rahmen ihres Förderprogramms „Mehr Natur in Friedrichshafen“ auch finanzielle Unterstützung an, schreibt der BUND.