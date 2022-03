BUND-Reparaturcafé vom Stadtwerk am See ausgezeichnet

Von wegen Wegwerfgesellschaft. Der BUND fördert mit seinem Reparaturcafé in Friedrichshafen Nachhaltigkeit im Alltag. Das schont Ressourcen, vermittelt Fähigkeiten und bringt Menschen zusammen, so das Stadtwerk bei der Auszeichnung des Mitmachangebotes mit dem Stadtwerk am See-Zukunftspreis.

Zweimal im Monat erhalten defekte Geräte eine zweite Chance. Im Reparaturcafé kümmern sich insgesamt elf Ehrenamtliche darum, dass Bügeleisen, Handrührgerät oder CD-Player repariert werden, statt in der Tonne zu landen. „Vieles kann man reparieren, wenn man weiß wie“, so Günter Wolff, Leiter des Reparaturcafés. Für das Stadtwerk am See gehört das Reparaturcafé zu einem Vorzeigeprojekt in Sachen Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Sebastian Dix vom Stadtwerk am See übergab die Auszeichnung und die damit verbundenen 1.000 Euro Förderung.

Das Reparaturcafé startete bereits 2018, musste aber in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Corona bedingte Pausen einlegen. Seit Anfang März öffnen die Ehrenamtlichen wieder die Türen zur Werkstatt. Und zwar zweimal pro Monat. „Wir sind jeden 1. Montag im Haus Sonnenuhr und jeden dritten Dienstag im nur wenige Schritte entfernten Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GpZ) Friedrichshafen“ erzählt Franz Butscher, erweiterter Vorstand des BUND. Über 900 Geräte wurden bereits im Reparaturcafé registriert, die Erfolgsquote liegt bei 70 Prozent, so Butscher.

Mit den 1000 Euro hat das Reparaturcafé große Pläne. „Es gibt immer wieder Ersatzteile, die es schlichtweg nicht mehr gibt oder die schwierig in der Beschaffung sind. Ein 3D-Drucker soll Abhilfe schaffen“, so Butscher. Das Geld reiche dafür nicht ganz, ist aber eine ordentliche Anschubfinanzierung. Für das Stadtwerk am See eine gelungene Investition in die Zukunft.

Insgesamt ausgezeichnet wurden zehn Projekte. Hier die Plätze vier bis zehn: Jugendrotkreuz Friedrichshafen, END (Ehrenamtlicher Nachsorgedienst), Bodenseekreis, Gemeinschaft Siedlung Löwental, Friedrichshafen, Kinder- und Jugendcircus Faustino, Überlingen, Förderverein Spielplätze Immenstaad e.V., Praxis Dr. Andreas Treichel, Friedrichshafen und Jugendrotkreuz Markdorf.