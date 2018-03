BUND-Kinder unterstützen die Müllputzete

Damit sich die Igel nicht im herumliegenden Müll verheddern und Vögel von Unrat nicht beim Nisten beeinträchtigt werden, wird an der Rotach und im Seewiesenesch für Ordnung gesorgt. Bei der nächsten Müllputzete am Samstag, 24. Februar, gehen die Kindergruppe des BUND mit Mitgliedern des Angelsportvereins und der Jugendfeuerwehr an den Start und tun Gutes für die Umwelt.

Eltern und Kinder sind zu diesem Sondertermin eingeladen, die Uferränder der Rotach von Plastik und anderem Unrat zu befreien, der insbesondere die Vögel im Frühjahr beim Nisten und Brüten beeinträchtigen kann. Aber auch andere Tiere können sich im Müll verheddern. Zudem zerfallen die Kunststoffe zu Mikroplastik und geben giftige Stoffe ab und schädigen auch in dieser Form Tiere und Pflanzen.

Im Anschluss an die Putzete gibt’s für die Helfer ein gemeinsames Vesper. Beginn ist um 10 Uhr, das Ende ist für 12 Uhr vorgesehen. Treffpunkt ist der Wohnmobilstellplatz am CAP Rotach, Lindauerstraße 2. Wer bei der Müllputzete mithelfen will, sollte wetterfeste Kleidung tragen, die auch schmutzig werden darf.