BUND Friedrichshafen gründet neue Arbeitsgruppe

Der BUND Friedrichshafen ruft eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, um den Klimaschutz und die Energiewende voran zu bringen. Wie der BUND in einer Pressemitteilung schreibt, sei Klimaschutz wichtiger den je, um die Lebensgrundlagen zu erhalten. Seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutzgesetz sei klar geworden, dass die bisherigen Vorgaben nicht ausreichend sind, um die Klimakatastrophe zu verhindern.

„Die Energiewende muss schnellst möglich umgesetzt werden!“ sagt Alfred Trusch, der Initiator der neuen Arbeitsgruppe. „Der BUND Friedrichshafen ist offen für alle guten Vorschläge, was die Arbeitsgruppe konkret in Angriff nehmen will,“ sagt Brigitte Wallkam, Mitglied im Vorstand des BUND in Friedrichshafen. Beispiele seien Dächer für Photovoltaikanlagen ausfindig zu machen, Aktionen zum Energiesparen zu starten oder eine integrierte Energieplanung für die Stadt voran zu bringen.