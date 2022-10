Bummeln und Genießen: Das ist beim verkaufsoffenen Sonntag in Friedrichshafen geboten

Ein Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag findet in Friedrichshafen am am Sonntag, 16. Oktober statt. Schauen, Ausprobieren, Bummeln, Einkaufen und Genießen ist dann von 12 bis 17 Uhr, verspricht das Stadtmarketing Friedrichshafen in einer Pressemitteilung.

Bei der 25. Auflage des Stadtfestes präsentieren sich in der Innenstadt Vereine und Initiativen mit Leckereien, Mitmachaktionen, Informationen und sorgen für Unterhaltung.

Dabei reicht die Bandbreite vom Kletterturm des DAV Friedrichshafen, über Schauvorführungen im Kunstradfahren mit dem Ein- oder Hochrad des RRMV Friedrichshafen, Tanzvorführungen des Rock ‚n‘ Roll Clubs, Reparaturen und Tipps durch das Reparatur-Café, viele Infostände bis hin zu Fahrzeugpräsentationen von Technischem Hilfswerk, Freiwilliger Feuerwehr Friedrichshafen, Johanniter Unfallhilfe oder dem Notfunk-Fahrzeug des DARC-Ortsverbands.

Geschäfte haben sich Besonderes ausgedacht

Für musikalische Abwechslung sorgt laut Mitteilung an wechselnden Stellen in der Innenstadt das Popduo Anton Pelzer und Eve Lindner. Aber auch das leibliche Wohl kommt nicht zu kurz, denn für eine bunte Vielfalt an süßen und deftigen Genüssen sorgen neben den Vereinen auch weitere Catering-Stände.

Für die Festbesucher haben sich auch die Geschäfte viele Besonderheiten ausgedacht. „Bei Verköstigungen, Produktpräsentationen und speziellen Angeboten wird das Bummeln und der Einkauf zum Erlebnis für die ganze Familie“, schreibt das Stadtmarketing.

Französischer Markt auf dem Buchhornplatz

Auf dem oberen Buchhornplatz ist bereits ab Freitag ein kleiner aber feiner französischer Markt zu Gast, der mit seinen acht Ständen kulinarische Köstlichkeiten aus dem Land der Gourmets anbietet. Der französische Markt ist am Freitag und Samstag von 10 bis 19 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Anlässlich der Jubiläumsfeier zu 20 Jahre Bodensee Center erwartet die Besucher beim Stadtfest mit verkaufsoffenem Sonntag dort ein Familienfest für Groß und Klein mit vielen Höhepunkten für alle Sinne. „Geboten werden Spiel, Spaß, Musik und Gaumenfreuden im Außenbereich und Innenbereich des Hauptgebäudes“, heißt es in der Mitteilung. Alle Geschäfte im Bodensee Center haben beim verkaufsoffenen Sonntag ebenfalls geöffnet.

Zusatzfahrten der Stadtbusse

Die Busse des Friedrichshafener Stadtverkehrs fahren Zusatzfahrten zum verkaufsoffenen Sonntag: Neben den Linien 4, 6, 9 und 11 fahren von 12 bis 18 Uhr auch die Linien 1 (Ringverkehr), 5 (Messe), 13 (Ettenkirch) und 16 (Ailingen/Klinikum) im Stundentakt. Informationen und Fahrplanauskünfte zum Stadtverkehr gibt es im Internet unter www.stadtverkehr-fn.de