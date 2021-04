Bürkle weitere fünf Jahre Stadtwerk-am-See-Geschäftsführer

Alexander-Florian Bürkle verlängert seinen Vertrag als Geschäftsführer des Stadtwerks am See um weitere fünf Jahre. Zentrales Anliegen des neuen und alten Stadtwerk-Chefs ist die Weiterentwicklung der Stadtwerk-Gruppe aus Friedrichshafen und Überlingen zum innovativen und vielseitigen Dienstleister – regional wie bundesweit, schreibt das Stadtwerk am See in einer Pressemitteilung.

Nach seiner erneuten Bestellung zum Alleingeschäftsführer hat der 49-Jährige Diplom-Kaufmann noch viel vor. „Wir haben im Team mit unseren Mitarbeitern in den letzten Jahren ein neues, innovatives Stadtwerk geschaffen – und daran arbeiten wir jetzt mit voller Energie und Rückenwind weiter“, hebt Bürkle hervor.

Das Stadtwerk sei bei Energie und Dienstleistungen stark gewachsen. „Wir haben uns in den letzten Jahren enorm entwickelt. Das zeigt sich auch in steigenden Kundenzahlen“, führt Bürkle an. Dass sich das Stadtwerk inzwischen auch in Projekten zum Thema künstliche Intelligenz, Wasserstoff und autonomem Fahren engagiert, sind für Bürkle Beweise für den „konsequenten Blick in die Zukunft – allerdings immer mit dem Fokus ‚Was bringt das für die Bürger und Kunden?‘“

Und auch darauf ist Bürkle stolz: dass dieser Kurs verbunden ist mit wirtschaftlichem Erfolg. „Wir haben uns in den letzten zwei, drei Jahren strategisch komplett neu aufgestellt. Zahlen und Kunden-Feedback bestätigen das regelmäßig“, freut sich Bürkle.

„Aber: Das geht nicht mit jedem Stadtwerk“, weiß der 49-Jährige ebenfalls: „Das geht nur im Team, und auch nur dann, wenn alle offen und veränderungsbereit sind.“ Auch das hat Bürkle, der aus dem EnBW-Konzern an den Bodensee kam, laut Mitteilung beim Stadtwerk am See erlebt.