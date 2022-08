Bürgermeister Stauber gratuliert Auszubildenden

Zehn Auszubildende der Stadtverwaltung Friedrichshaben haben ihre Abschlussprüfungen in verschiedenen Ausbildungsberufen erfolgreich abgeschlossen. Bürgermeister Dieter Stauber gratulierte den erfolgreichen jungen Auszubildenden zum erfolgreichen Abschluss und wünschte ihnen weiterhin viel Erfolg, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Marlen Sandel und Lisa Schmidtke bestanden die Abschlussprüfung zur Verwaltungsfachangestellten und arbeiten zukünftig im Stadtbauamt und in der Verkehrsabteilung im Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung. Samantha Hauk und Yvonne Rinderer schlossen ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten mit der Note gut ab. Sie beginnen im Anschluss an die Ausbildung ein Studium im Public Management bzw. ein Duales Studium.

Daniel Brauchle begann im September 2019 eine Ausbildung als Abwassertechniker im Klärwerk der Stadt Friedrichshafen. Seine Ausbildung schloss er mit der Note gut ab und wurde in ein Arbeitsverhältnis beim Klärwerk Friedrichshafen übernommen. Theresa Miez absolvierte eine Ausbildung im Medienhaus am See als Fachangestellte für Medien-und Informationsdienste. Sie wurde direkt nach der Ausbildung im Medienhaus am See übernommen.

Ngoc Ha Nguyen, Pham Kieu Tien Nguyen und Thi Hang Dao beendeten ihre dreijährige Ausbildung als Altenpflegerinnen mit der Note gut und werden künftig in ihrem erlernten Beruf im Karl-Olga-Haus arbeiten.

Sophia Wegis beendete ihre dreijährige Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin mit der hervorragenden Note eins. Sie beginnt nun ein Duales Studium „Soziale Arbeit“ bei der Stadt Friedrichshafen.

Gemeinsam mit Gülümser Yurtman, Verantwortliche für den Bereich Ausbildung, Vanessa Hauch, Mitarbeiterin im Bereich Personalentwicklung beim Personalamt, und dem Vorsitzenden des Personalrates, Hans-Dieter Beller, freute sich Bürgermeister Stauber laut Mitteilung über die bestandenen Abschlussprüfungen. „Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich zum erfolgreichen Abschluss Ihrer Ausbildung und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg“, so Bürgermeister Dieter Stauber.

Wer sich für eine Ausbildung bei der Stadt Friedrichshafen interessiert, kann sich online unter www.friedrichshafen.de/karriere/ausbildung-studium.de über die einzelnen Ausbildungsberufe informieren und sich bewerben.