Bürgermeister aus dem Enzkreis will Landrat am Bodensee werden

Der erste Kandidat für die Nachfolge von Lothar Wölfle als Landrat des Bodenseekreises wagt den Schritt in die Öffentlichkeit. Per Mail hat Luca Wilhelm Prayon, aktuell Bürgermeister der 12.000-Einwohner-Gemeinde Remchingen im Enzkreis, am Montagabend die „Schwäbische Zeitung“ darüber informiert, dass er sich um das Amt bewerben werde. Prayon ist 47 Jahre alt und Mitglied der CDU. Gewählt wird der neue Landrat oder die neue Landrätin des Bodenseekreises am 14. Februar 2023 von den Mitgliedern des Kreistags.

„Die faszinierende Kombination aus einem landwirtschaftlich geprägten Natur- und Kulturraum, einem High-Tech-Wirtschaftsstandort, einer Urlaubsregion sowie der Nähe zu unseren europäischen Nachbarn reizt mich so sehr, dass ich mich gerne zukünftig als Landrat voll und ganz für den Bodenseekreis engagieren möchte“, schreibt Luca Wilhelm Prayon in seiner Mail über seine Beweggründe. Von klein auf sei seine Familie und insbesondere er selbst durch seine Referendariatszeit mit der Bodenseeregion verbunden.

Station am Landgericht in Ravensburg

Prayon, geboren in Rom und aufgewachsen in Tübingen, hat nach dem Abitur und der Wehrdienstzeit Rechtswissenschaften studiert. Das Referendariat absolvierte er am Landgericht in Ravensburg. Nach dem Zweiten Staatsexamen begann er 2005 als Parlamentarischer Berater der CDU-Landtagsfraktion in Stuttgart und war dort zuständig für den Ständigen Ausschuss und damit vor allem für die Justiz- und Medienpolitik.

Im November 2009 wurde er in Remchingen zum Bürgermeister gewählt und 2017 im Amt bestätigt. Seit 2014 ist er Mitglied des Kreistags im Enzkreis und dort Mitglied im Sozial- und Kulturausschuss. Ehrenamtlich ist er Vorsitzender der Badischen Energie-Aktionärsvereinigung und damit auch Mitglied im Kommunalen Dachbeirat der EnBW.

Seit 2011 ist Luca Wilhelm Prayon mit seiner Frau Kirsten verheiratet. Zusammen haben sie drei Kinder: Kaspar (7), Justus (5) und Kolja (2). Prayon ist katholisch, Mitglied der CDU und bei Amnesty.

Wie die Wahl zum Landrat funktioniert

Der Landrat des Bodenseekreises wird für acht Jahre gewählt. Zur Vorbereitung der Wahl ist ein sogenannter besonderer beschließender Ausschuss gebildet worden. Dieser entscheidet über die Ausschreibung und führt Verhandlungen über die Benennung von mindestens drei geeigneten Bewerbern mit dem Innenministerium und gegebenenfalls mit der Landesregierung.

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen aller Kreisräte bekommt. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, findet in derselben Sitzung ein zweiter Wahlgang statt. Falls dabei keine Entscheidung fällt, reicht im dritten Wahlgang die relative Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.