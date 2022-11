Bürgerinformation zur Sicherheitsbefragung: Große Maßnahmen, wenig Interesse?

Wie sicher fühlen sich die Bürger in Friedrichshafen? Eine Antwort darauf sollte die repräsentative Befragung liefern, an der im Herbst 2021 über 4 000 Häfler teilgenommen hatten. Nachdem die Ergebnisse schon Diskussionen über einen kommunalen Ordnungsdienst angeregt hatten, wurden sie am vergangenen Mittwoch auch den Bürgern der Zeppelinstadt öffentlich präsentiert.

Die Stadt hatte den gesamten Alfred-Colsman-Saal für die Veranstaltung bestuhlen lassen - die Resonanz war allerdings mäßig. Ungefähr 20 Häfler fanden sich am vergangenen Mittwoch für den Vortrag im Graf-Zeppelin-Haus zusammen. Zu Beginn übernahm Dieter Hermann vom Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg das Wort.

Sie leiteten gemeinsam die Ergebnispräsentation. Von links: Bürgermeister Dieter Stauber, Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen Volkmar Rees, Professor Doktor Dieter Hermann vom Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung Hans-Jörg Schraitle und die stellvertretende Leiterin des Amts für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung Petra Schömer. (Foto: Hanna Neuberger)

Dem Universitätsprofessor zufolge ist es wichtig, sich mit dem Sicherheitsgefühl der Bürger zu beschäftigen und gezielt Präventionskonzepte zu entwickeln. Denn neben Straftaten selbst würden auch übertriebene Kontrollmaßnahmen die Angst vor Kriminalität begünstigen. Das Problem laut dem inhaltlich verantwortlichen Hermann: „Kriminalitätsfurcht reduziert die Lebensqualität.“

Besonders junge Frauen sind betroffen

Anhand der erhobenen Daten erklärte Hermann zunächst, dass das Sicherheitsgefühl in Friedrichshafen relativ hoch sei. In der Stadtmitte, der Nordstadt und in Friedrichshafen-Ost zeige sich dennoch eine recht ausgeprägte Angst vor Kriminalität. Besonders betroffen seien dabei junge Frauen, die unter anderem die Bahnhöfe explizit als so genannte „Furchtplätze“ auswiesen.

Hermann erklärte außerdem, dass im Bereich von Bushaltestellen eine besondere Unsicherheit bestünde. Er sprach auch Empfehlungen für die Zukunft aus. Mehr Sicherheitskräfte und bessere Beleuchtungsanlagen waren ebenso darunter wie Selbstbehauptungskurse für Frauen und andere betroffene Gruppen.

Wir wollen bei allem Energiesparen nicht, dass sich das Sicherheitsgefühl unserer Bevölkerung verringert. Bürgermeister Dieter Stauber

Dass einige dieser Maßnahmen bereits in den Diskurs der Stadt Friedrichshafen aufgenommen wurden, verdeutlichte Bürgermeister Dieter Stauber in seinem anschließenden Vortrag. Street Work zur Unterstützung von Abhängigen und Selbstbehauptungskurse gebe es schon länger. Außerdem wolle man sich einer besseren Beleuchtung widmen. „Wir wollen bei allem Energiesparen nicht, dass sich das Sicherheitsgefühl unserer Bevölkerung verringert“, versicherte der Bürgermeister. Dabei stieß er auf zustimmendes Gemurmel aus dem Publikum.

Kommunaler Ordnungsdienst soll Polizei unterstützen

Eine weitere Maßnahme, die schon länger auf dem Plan stehe, sei ein kommunaler Ordnungsdienst. Dieser habe sich in anderen Städten bereits bewährt. Er solle gezielt an sicherheitsrelevanten Orten eingesetzt werden und als sinnvolle Unterstützung der Polizei dienen, erklärte Stauber. Die Grundsatzentscheidung über die Einführung eines kommunalen Ordnungsdienstes sei bereits getroffen. Ob er noch 2023 eingeführt wird, hänge jedoch vom Gemeinderatsbeschluss ab.

Die Polizei Friedrichshafen begrüßt den kommunalen Ordnungsdienst, wie Volkmar Rees, Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen und dritter Redner des Abends, betonte. Zu den Erkenntnissen der Befragung forderte er: „Machen wir was draus.“

Auch Toleranz spielt eine Rolle

Im Anschluss an die ausführlichen Vorträge durften sich die Bürgerinnen und Bürger selbst äußern. Einige von ihnen bemängelten, dass die Polizei nicht auf gemeldete Ruhestörungen durch feiernde Gruppen reagiere.Volkmar Rees gab als Antwort zu verstehen, dass die Polizei bei den Einsätzen Prioritäten setzen müsse. Außerdem seien „die Menschen während der Pandemie empfindlicher gegenüber Lärm geworden.“ In solchen Fällen könne zukünftig der kommunale Ordnungsdienst einbezogen werden, erklärte Dieter Stauber beschwichtigend.

Bei diesen Punkten gelange man aber auch zum Thema Toleranz, wie Hans-Jörg Schraitle, der Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, während der angespannten Diskussion zu Verstehen gab. „Die Stadt bewegt sich in einem Spannungsfeld. Es gibt unterschiedliche Interessen, die wir berücksichtigen müssen.“