Bürgerbeteiligung bei LEADER startet

Die beiden Landkreise Konstanz und Bodenseekreis bewerben sich gemeinsam als Region Westlicher Bodensee mit einem regionalen Entwicklungskonzept um Fördermittel aus dem EU-Programm LEADER. Das teilte das Landratsamt des Bodenseekreises mit. Die geplante Gebietskulisse umfasst 26 ländlich geprägte Gemeinden in beiden Landkreisen.

Das Programm unterstützt von 2023 bis 2027 innovative Projekte. Diese sollen einen Beitrag zur zukunftsfähigen Weiterentwicklung des ländlichen Raumes leisten. Felder sind beispielsweise die Grundversorgung in den Dörfern, innovative und nachhaltige Wirtschaft, umweltverträgliche Land- und Forstwirtschaft, Landschaftsschutz oder nachhaltigen Tourismus.

Der Erfolg der Bewerbung werde von einem schlüssigen und zukunftsfähigen Regionalentwicklungskonzept abhängen. Geplant sind auch verschiedene Beteiligungsformate mit Bürgern und engagierten Akteuren wie Fachleuten, Initiativen, Vereinen und Organisationen der Region. Los geht’s online am Donnerstag, 3. Februar, von 14 bis 16:30 Uhr mit „Land- und Forstwirtschaft – Regionalvermarktung und Bioökonomie“. Es folgen ebenfalls online „Nachhaltiger Tourismus“ am Dienstag, 8. Februar, von 14 bis 16.30 Uhr, und „Nachhaltige Wirtschaft – neue Arbeitsformen und Geschäftsmodelle“ am Dienstag, 15. Februar, von 14 bis 16.30 Uhr sowie ein Bürgerforum „LEADER 2023 bis 2027 - Ziele & Projekte“ am Dienstag, 8. März, von 19.30 bis 21.30 Uhr. Weitere Informationen zu Inhalten sind unter www.leader-westlicher-bodensee.de.zu finden. Dort ist auch die Anmeldung möglich.