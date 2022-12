Bürger vom Bodensee zu Gast bei Volker Mayer-Lay

Der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Bodensee, Volker Mayer-Lay, hat in der vergangenen Woche eine Gruppe von 50 politisch interessierten Bürgerinnen und Bürgern vom Bodensee und aus dem Oberen Linzgau, in Berlin empfangen.

Neben einer an politischen Themen orientierten Stadtrundfahrt standen für die Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Bodenseeregion auch ein Termin in der baden-württembergischen Landesvertretung und zum Abschluss der Fahrt am Freitagabend der Besuch des Bundestages auf dem Programm. Dieser umfasste neben einem Informationsvortrag auf der Zuschauertribüne des Plenarsaals und einer Erkundung der Reichstagskuppel, auch ein Gespräch mit dem Abgeordneten. Dabei berichtete Mayer-Lay von seiner Arbeit im Parlament für den Wahlkreis Bodensee und im Bereich seines parlamentarischen Schwerpunkts Verbraucherschutz. Darüber hinaus standen vor allem Fragen zu den Folgen des Ukrainekrieges im Zentrum der Diskussion. Besondere Höhepunkte der viertägigen Reise waren zudem die Führung durch die ehemalige Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Hohenschönhausen sowie der Besuch in der Deutschen Bundesbank, wo es Interessantes über die stets aktuellen Themen Finanzpolitik und Inflation zu erfahren gab. Ein gemütlicher Bummel über den „Berliner Weihnachtszauber“ auf dem Bebelplatz rundete die Informationsfahrt ab.

Jeder Bundestagsabgeordnete hat die Möglichkeit regelmäßig bis zu 50 Personen zu einer solchen politischen Informationsfahrt nach Berlin einzuladen. Da die Teilnahme an den Fahrten sehr begehrt ist, kann es allerdings zu längeren Wartezeiten kommen. Wenn Interesse an einer Teilnahme besteht, können sich Interessierte per Mail an volker.mayer-lay.ma70@bundestag.de oder telefonisch an 01520/6781947 wenden.