Bürger fallen nicht auf falsche Polizisten herein

Nicht ins Bockshorn jagen lassen haben sich am Montag etliche Bürger durch Anrufe von falschen Polizeibeamten. Die Täter riefen laut Polizei mit unterdrückter Nummer an, gaben sich als Polizisten aus und täuschten einen Überfall in der Nachbarschaft vor, bei dem eine Liste mit Namen gefunden worden wäre. In keinem der bislang bei der Polizei angezeigten rund 20 Fälle kam es zu weiteren Forderungen, da die Angerufenen die Betrugsmasche sofort erkannten und das Gespräch beendeten.

Die Polizei fordert Bürger dazu auf, am Telefon niemals Auskünfte über ihr Vermögen zu geben. Keinesfalls werden Polizeibeamte telefonisch dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben, heißt es im Polizeibericht.