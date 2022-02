Bündnis für Vielfalt ruft zu Menschenkette auf

Die Organisatoren der Menschenkette „Mit Solidarität durch die Pandemie“ beobachten mit großer Besorgnis, wie eine wachsende Zahl von Menschen sich „illegalen Veranstaltungen von demokratiefeindlichen und gewaltbereiten Kräften“ anschließe. Die nächste Menschenkette bildet sich am Samstag, 5. Februar, von 11 bis 13 Uhr in Friedrichshafen am Buchhornplatz, wie das Bündnis für Vielfalt mitteilt. Ab 11 Uhr stehen Ordner bereit, die alle Teilnehmer so verteilen, dass eine möglichst lange Kette gebildet wird. Mit dabei sind auch die „Omas gegen rechts Bodensee“, der Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen Friedrichshafen und die Jusos Bodenseekreis. Sie wollen ein Zeichen für Solidarität in der Pandemie setzen. Bei der Menschenkette gilt Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Fragen zu der Veranstaltung beantwortet Frank Heimpel-Labitzke per E-Mail an: f.labitzke@vielfalt-fn.de