Bündnis 90/ Die Grünen in Friedrichshafen haben einen neuen Vorstand

Im Mai 2021 fanden bedingt durch Corona die turnusmäßigen Neuwahlen des Ortsvorstands in Friedrichshafen zunächst in digitaler Form statt. Eine vom Kreisverband organisierte Briefwahl bestätigte anschließend die Neuaufstellung des Vorstands, wie der Ortsverband der Presse mitteilt. Der neue Vorstand setzt sich nun aus fünf statt bisher vier Personen zusammen, da der Ortsverband in der vergangenen Zeit regen Neuzugang verzeichnet. Dieser positiven Entwicklung werde deshalb mit personeller Verstärkung Rechnung getragen, so heißt es in der Mitteilung. Als Sprecherin wurde Barbara Wagner frisch in den Vorstand gewählt. Co-Vorsitzender ist Stefan Bretzel, der ebenfalls zuvor keine Vorstandsaufgaben innehatte. Anna Hochmuth und Felix Bohnacker aus der Gemeinderatsfraktion sind wiedergewählte Vorstandsmitglieder. Neu hinzugekommen ist Désirée Köhler als weitere Beisitzende. Foto: Ortsverband Bündnis 90/ Die Grünen Friedrichshafen