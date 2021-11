Bühne FN 5 feiert zehnjähriges Bestehen

In ihrem Jubiläumsjahr freut sich das Ailinger Theaterensemble laut Ankündigung darauf, nach längerer Pause endlich wieder ein Stück auf die Bühne bringen zu dürfen. Es heißt: „Nichts als Kuddelmuddel“ von Autor Jürgen Hörner und handelt von einem „Stück im Stück“. Das Publikum wird mitten in die Generalprobe der Komödie „Spuk in Lila“ geholt – eine Generalprobe, die von Pleiten, Pech und Pannen durchzogen wird.

Die eher arbeitsscheue, dafür mehr um ihr Aussehen besorgte „zuverlässige Putzhilfe" Frau Säuberlich (Carmen Mayer) liefert der Wahrsagerin Madame Kassandra (Britta Langenberg) allerlei Grund zur Unzufriedenheit. Eifersüchteleien, ein sehr „textsicherer“ Mitspieler (Reinhold Rist) und ein Techniker (Günter Erdmann), den nichts aus der Ruhe bringen kann, lassen den Regisseur (Joachim Seliger) verzweifeln. Auch Frau Säuberlichs Freundin Helene Buchfink (Natalie Maier) und Souffleuse Lilly (Iris Seliger) tragen nicht gerade zur Beruhigung seiner Nerven bei. Wie soll nur die Premiere am Tag darauf gelingen, heißt es in der Ankündigung. Tatsächlich kommt alles noch viel schlimmer.

Unter der Regie von Gabi Mörgelin und Günter Erdmann bietet das „Theater im Theater“ einen vergnüglichen Abend, an dessen Ende kein Auge trocken bleibt, versprechen die Organisatoren.

Bedingt durch zwei Krankheitsfälle unter den Schauspielern müssen die Aufführungen vom Samstag und Sonntag, 13. und 14. November, um jeweils zwei Wochen auf 27. und 28. November verschoben werden. Die für diese Tage bereits ausgegebenen Karten behalten ihre Gültigkeit und werden automatisch auf den entsprechenden Wochentag umgebucht. Alle Aufführungen der Theatergruppe Bühne FN 5 finden unter der 2G-Regel statt.

Die Aufführungstermine sind wie folgt: Premiere: Freitag, 19. November, ab 19.30 Uhr; Samstag, 20. November, ab 19.30 Uhr; Sonntag, 21. November, ab 16.30 Uhr; Samstag, 27. November, ab 19.30 Uhr; Sonntag, 28. November, ab 16.30 Uhr.

Außerdem besteht zu den Vorverkaufszeiten (siehe unten und Homepage) auch die Möglichkeit, die Karten auf einen anderen Tag umzutauschen oder zurückzugeben. Weiterhin können Karten zum Preis von 10 € ausschließlich im Vorverkauf erworben werden.