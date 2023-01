Bücherflohmarkt von Amnesty International

Die Gruppe Friedrichshafen von Amnesty International (AI) lädt zum 95. Bücherflohmarkt in Friedrichshafen ein: In der Alten Festhalle in Friedrichshafen, Scheffelstraße 16, wird am Samstag, 4. Februar, von 9 bis 15 Uhr Lesestoff zum Kilopreis verkauft.

Das Angebot umfasst über 20 Sachgebiete – darunter Kinderbücher, Romane, Sachbücher der verschiedensten Richtungen und Fremdsprachiges. Auch das Antiquariat ist wieder Teil des Bücherflohmarkts. Außerdem werden Spiele, Filme auf DVD sowie Schallplatten und CDs zum Kauf angeboten. Insgesamt warten über 20.000 Artikel auf Abnehmer.

Die Bücher werden nach Gewicht verkauft: Ein Kilo kostet 2,90 Euro, ab fünf Kilo kostet das Kilo nur noch 2,50 Euro. Je mehr abgenommen wird, desto günstiger wird der Preis pro Kilo. Diese günstigen Preise sind möglich, weil sich das Angebot aus Sachspenden aus der Bevölkerung zusammensetzt und weil das Organisationsteam hinter dem Flohmarkt ehrenamtlich arbeitet. Das Team hat sich erst im letzten Jahr neu formiert. Damit wird es auch weiterhin drei Bücherflohmärkte pro Jahr geben.

Das Angebot des Bücherflohmarkts soll für jedermann erschwinglich sein. Der Bücherflohmarkt will auch einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, indem gut erhaltene Bücher an andere Leser weitergegeben werden. Die Einnahmen des Bücherflohmarkts kommen der Arbeit von Amnesty International zugute. AI setzt sich weltweit für die Einhaltung der Menschenrechte ein und schreitet ein, wo sie verletzt werden.

Die aktiven Mitglieder der Gruppe Friedrichshafen kümmern sich aktuell um zwei Fälle. So unterstützten sie die 46-jährige Bäuerin Nonhle Mbutuma aus Südafrika. Energisch wehrt sie sich dagegen, dass ein australischer Bergbaukonzern das unter Naturschutz stehende Land ihrer Gemeinde beansprucht. Deshalb ist sie Morddrohungen ausgesetzt. Der Bergbau würde die Lebensgrundlage der ansässigen Menschen vernichten und das Land verseuchen. Unterstützt wird auch Itai Dzamara aus Zimbabwe. Als Reporter hat er mehrfach kritisch über die Regierung berichtet. Vor sechs Jahren wurde er entführt. Bis heute ist die Polizei der Forderung, sein Schicksal aufzuklären, nicht nachgekommen.

Wer diese und andere Menschen unterstützen will, gegen deren Rechte in eklatanter Weise verstoßen wird, kann das auch mit seiner Unterschrift tun. Die Listen liegen beim Café des Bücherflohmarkts aus. Hier gibt es nicht nur Kaffee und andere Getränke, sondern auch hausgemachte Kuchen zu günstigen Preisen.

Direkt beim Bücherflohmarkt werden übrigens auch Spenden von Büchern, Spielen, DVDs, CDs und Schallplatten angenommen. Natürlich freut sich die AI-Gruppe auch abseits des Bücherflohmarkts über solche Sachspenden. Sie können im Haus Spektrum in Friedrichshafen abgeben werden - jeweils Montag, Dienstag und Donnerstag von 8 bis 11 Uhr. Das Haus Spektrum liegt neben dem inzwischen abgerissenen alten Hallenbad und kann über die Ehlersstraße angefahren werden.