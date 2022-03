Buchvorstellung an der ZU zur Geschichte des Artsprogram

Das Artsprogram der Zeppelin-Universität (ZU) veranstaltet am Donnerstag, 31. März, ab 19 Uhr auf dem ZF Campus der ZU im Fallenbrunnen eine festlich gerahmte Vorstellung des umfassenden Bildbandes „Art, Science & Society – The artsprogram of the Zeppelin University“. Aus diesem Anlass werden Expertinnen und Experten das Konzept und die Entwicklungsgeschichte des universitären Kunstprogramms darstellen.

Nach einem Grußwort von ZU-Präsident Professor Klaus Mühlhahn werden die Herausgeberinnen der Buchpublikation Professorin Karen van den Berg, Inhaberin des Lehrstuhls für Kunsttheorie und Inszenatorische Praxis, und Ulrike Shepherd, frühere langjährige Kuratorin des Artsprogram, in einem Podiumsgespräch über den Modellcharakter des universitären Kunstprogramms sprechen. Zu Gast sind der Wiener Kunsttheoretiker Professor Stephan Schmidt-Wulffen sowie die ZU-Alumna und Berliner Kulturjournalistin Carlotta Wald. Moderiert wird das Gespräch von der aktuellen Kuratorin des Artsprogram Rahel Spöhrer. Die Aufführungen zweier Musikstücke für Cello und Klavier von Dmitri Shostakovich und Olivier Messiaen werden den festlichen Abend künstlerisch bereichern, heißt es in der Pressemitteilung.