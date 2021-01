Narri - Narro: Die Verwandlung des Lindenbrunnens in den Hexenbrunnen im Ortsteil Hofen markiert traditionell den Beginn der Fasnet in Friedrichshafen - auch während der Corona-Pandemie. Am Morgen des Dreikönigstags wurde die Hexe platziert. Für den Mund-Nasen-Schutz sorgte Daniel Wicker, Mitglied der Buchhornhexen.