Buchausstellung zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Eine Buchausstellung des Regierungspräsidiums Tübingen (Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen) ist vom 5. bis 30. Oktober im Medienhaus am See in Friedrichshafen zu sehen. „Fragen zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden immer wichtiger. Und damit auch die Überlegungen, was man im privaten Umfeld für die Umwelt tun kann“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Erste Empfehlungen und Ermunterung zum ökologischem Handeln bieten die ausgewählten Sach- und Kinderbücher, die in der Ausstellung gezeigt werden. Gleichzeitig geben sie handfeste und seriöse Unterstützung für einen ressourcenschonenden Umgang mit unserer Umwelt und Ratschläge, wie man seine Gewohnheiten überprüfen und verändern kann. Daneben werden großformatige Bildbände ausgestellt, die die außergewöhnliche und gleichzeitig fragile Schönheit der Erde zeigen. Der genaue Terminplan mit den Stationen der Ausstellung ist bei „Aktuelles“ unter der Adresse www.rt.fachstelle.bib-bw.de zu finden.