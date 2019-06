Buch-Vorstellung: „Wanderungen für die Seele. Bodensee“

Wandern liegt seit Jahren im Trend. Viele Menschen suchen in der Natur einen Ausgleich zum stressigen Alltag. Da verwundert es nicht, dass immer wieder Wanderführer auf den Markt kommen. Einer der neuesten stammt von Tatjana Degenhardt und Reinhardt Schröter. In „Wanderungen für die Seele. Bodensee“ beschreiben sie 20 Touren zum „Entspannen und die Seele-baumeln-lassen“. Beide leben am Bodensee und haben ihre Heimat zu Fuß erkundet – vom Rheinfall bei Schaffhausen bis zum Pfänder bei Bregenz haben sie sich auf „Wohlfühlwege“ begeben, wie sie schreiben. Über ihre Touren haben sie einen lesenswerten, wenn auch nicht allzu innovativen Wanderführer zusammengestellt. Wer rund um den Bodensee wandern will, kann bereits auf ein breites Informationsangebot zurückgreifen. Dennoch bietet Degenhardts und Schröters Buch einen schnellen und lehrreichen Überblick für Outdoor-Freunde.

Ein Pluspunkt von „Wanderungen für die Seele. Bodensee“ ist seine Übersichtlichkeit. Jeder Tour widmen die Autoren ein Kapitel und ordnen sie einer von fünf Kategorien zu: Da gibt es zum Beispiel „Auszeittouren“, die durch die Natur führen. Oder „Verwöhntouren“, bei denen Gaststätten und regionale Speisen am Wegesrand zum Verweilen einladen. Den Autoren gelingt es, verschiedene Interessen zu bedienen – und der Leser kann einfach vorwärts blättern zu der Tour, die ihm gefällt. In jedem Kapitel findet er eine informationsreiche Beschreibung des Wanderwegs. Neben praktischen Tipps zur Anfahrt, Länge und Dauer der Tour vermitteln Degenhardt und Schröter auch viel Wissenswertes über die lokale Natur, Kultur, Sehenswürdigkeiten und Gastronomie. Beispielsweise knüpft an die Tour „Rund um Sipplingen“ ein Infokasten über Wildbienen an, da der Weg an einem Stand der Insekten vorbei führt. Wem das zu viel des Guten ist, der kann einfach zu der „Alles auf einen Blick“-Übersicht vorblättern, mit der jedes Kapitel endet. Dort findet er kurz und knapp alles Wissenswerte zu jeder Wanderung.

Auf den letzten Seiten findet sich auch eine Karte zu jedem Wanderweg. Die liefert zwar einen groben Überblick über die jeweilige Route, hätte aber ruhig etwas detaillierter ausfallen können. Mehr Orientierung bieten die großformatigen Bilder, von denen es im Buch reichlich gibt.

Mit seiner kompakten Größe lässt es sich auch in jedem Rucksack verstauen. Einer entspannenden Wanderung steht damit nichts mehr im Weg.