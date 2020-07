„Der Seehas auf großer Reise“ ist ab sofort erhältlich: Ganzjährig im Shop des Zeppelin-Museums und an der Infothek im Rathaus, Adenauerplatz, sowie online unter www.zeppelin-museum.de oder unter www.seehasenfest.de/onlinshop. Außerdem bis voraussichtlich Ende August in folgenden Häfler Geschäften: Buchhandlung Ravensbuch, Buchhandlung Gessler 1862, Bäckerei Kloos (Stockerholzstraße), Fritz Grossmann KG (Unterraderach), Blumenhaus Mayer, Kinder-Second-Hand Rosarot und in den Filialen der Bäckerei Ulmer in Friedrichshafen. Das Buch kostet 4,50 Euro.