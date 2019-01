Beim Auftakt der diesjährigen Final-6-Turnierserie der Deutschen Taekwondo Union in Reutlingen ist der Taekwondo-Abteilung des Bodensee-Schulsport-Vereins (BSV) Friedrichshafen ein Saisonauftakt nach Maß gelungen. Beim 38. Internationalen Reutlinger/Tübinger Pokal stand das 20-köpfige Team um die BSV-Trainer Markus Kohlöffel, Boris Winkler und Dimitrij Schmidt 18-mal auf dem Siegerpodest. 13 erste, drei zweite und zwei dritte Plätze schlugen laut Pressemitteilung am Ende zu Buche.

Mit der Goldmedaille konnten sich Moustapha Kama (Herren bis 58 Kilogramm), Jehudiel Kiki (Herren -68 kg), Marvin Pelcz (Herren -74 kg), Faysal Sawadogo (Herren -80 kg), Razak Alfaga (Herren über 87 kg), Michelle Tau (Frauen -46 kg), Maria Andrade (Frauen -49 kg), Inese Tarvida (Frauen -53 kg), Jolanta Tarvida (Frauen -59 kg), Tekiath Ben Yessouf (Frauen -62 kg), Astan Bathily (Frauen -73 kg), Vera Kachowitsch (A-Jugend -49 kg) und Daniel Drosdowski (B-Jugend -41 kg) schmücken.

Silber erkämpften sich Devin Schulz (Herren -54 kg), Ismael Yacouba (Herren -68 kg) und Aleksandar Radojkovic (Herren -80 kg). Bronze ging an Jeff Moloisane (Herren -58 kg) und Warkha Ngom (Frauen -67 kg). In den Vorkämpfen ausgeschieden waren die BSV-Kämpfer Kevin Kellermann (A.-Jugend -59 kg) und Moses Manukjan (C-Jugend -41 kg). „Insgesamt war es ein tolles Mannschaftsergebnis, das Selbstbewusstsein für die kommenden Wettkämpfe gibt“, freute sich der Häfler Bundestrainer Boris Winkler über die gezeigten Leistungen des BSV-Kaders. Keine andere Mannschaft konnte mehr Medaillen sammeln. Damit stand am Ende der BSV Friedrichshafen in der Teamwertung ganz oben auf der Siegerliste.