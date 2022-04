BSV-Kämpfer schwimmen auf Erfolgswelle

In den vergangenen zwei Wochen haben die Friedrichshafener Taekwondo-Kämpfer des Bodensee-Schulsport-Vereins (BSV) zahlreiche Titel und Medaillen gesammelt. Bei den württembergischen Meisterschaften schlugen laut Mitteilung neun Titel zu Buche, bei den deutschen Meisterschaften gingen ein Titel und eine Bronzemedaille an den BSV und bei den Spanish Open eine weitere Silbermedaille.

In Münster fanden die deutschen Meisterschaften der Jugend B (Kadetten, zwölf bis 14 Jahre) und der Junioren (U21, 15 bis 20 Jahre) statt. Der Bodensee-Schulsport-Verein Friedrichshafen um Trainer Markus Kohlöffel schickte in Nordrhein-Westfalen zwei Kämpfer ins Rennen. Nikolai Sparre griff in der B-Jugend bis 37 Kilogramm nach dem deutschen Meistertitel und Daniel Mehlmann wurde in der Juniorenklasse bis 54 Kilogramm nach starken Leistungen mit der Bronzemedaille belohnt. Nach drei deutschen Meistertiteln in der A-Jugend und einer Gold- sowie einer Silbermedaille bei den deutschen Meisterschaften der Frauen und Männer kommt der Häfler Ausnahmeverein damit in diesem Jahr auf satte sieben Medaillen bei deutschen Meisterschaften, davon fünf Titel.

Bei den württembergischen Meisterschaften in Ulm griffen ausnahmslos alle neun gestarteten BSV-Kämpfer nach dem Landesmeistertitel: Karlo Rücker (C-Jugend bis 27 kg), Nikolai Sparre (B-Jugend bis 37 kg), Gerda Gaizauskaite (Frauen bis 62 kg), Celine Yagussevich (Frauen bis 67 kg), Inese Tarvida (Frauen bis 73 kg), Jolanta Tarvida (über 73 kg), Nouridine Issaka Garba (Männer bis 58 kg), Aleksandar Radojkovic (Männer bis 80 kg) und Azat Manukjan (Männer bis 87 kg). Mit dabei waren laut Mitteilung der BSV-Vereinsarzt Alexander Bauer und der Vereinsphysiotherapeut Frank Demark, die zugleich als offizielles medizinisches Personal für die Taekwondo Union Baden-Württemberg vor Ort waren. Dimitrij Schmidt und Markus Kohlöffel komplettierten das Häfler Erfolgsteam in Ulm.

Zeitgleich kämpften im spanischen Alicante Taekwondo-Kämpfer aus aller Welt bei den Spanish Open um Weltranglistenpunkte. Johanna Rommel (A-Jugend bis 42 kg) vom BSV Friedrichshafen zog ins Finale ein. Den Endkampf verlor die Häflerin zwar, doch mit der Silbermedaille konnte sich die junge Kämpferin für die anstehenden Jugend-Weltmeisterschaften in der bulgarischen Hauptstadt Sofia empfehlen. Betreut wurde sie in Alicante vom Häfler Bundestrainer Boris Winkler.

„Zwölf Medaillen, davon zehn vergoldete, und das in zwei Wochen, das ist eine Ausbeute, die sich sehen lassen kann“, freut sich BSV-Trainer Markus Kohlöffel über die Medaillenflut. „Unsere Nachwuchsarbeit zeigt, dass wir über alle Altersbereiche, von der B-Jugend bis in den Erwachsenenbereich, erfolgreich aufgestellt sind und die beeinträchtigende Corona-Phase bis dato gut gemeistert haben“, sagt Markus Kohlöffel weiter und schaut optimistisch in die Zukunft.