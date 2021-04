BSB lassen Schiffe weiterhin in den Häfen

Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) müssen ihren Saisonbeginn aufgrund der aktuellen Infektionslage in Deutschland weiter verschieben. Laut Mitteilung der Bodensee-Schiffsbetriebe haben die ersten Tourismusbetriebe zwar ihre Pforten geöffnet, doch die Schiffe bleiben noch in den Häfen. „Wir würden sehr gerne in die Saison starten. Aber angesichts der hohen Inzidenzzahlen ist uns das Risiko zu groß“, sagt BSB-Geschäftsführer Frank Weber. Die BSB werden die Lage kommende Woche neu bewerten.