BSB baut Nistplätze für Wasservögel

Die Wohnsituation in den Städten und Gemeinden am Bodenseeufer ist zweifelsfrei angespannt. Und sogar auf dem Wasser ist Wohnraum knapp. Die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) und das Bodensee-Naturmuseum Konstanz steuern nun entgegen. Sie haben Nistplätze für Wasservögel geschaffen. Die ersten Blässhühner und Haubentaucher haben die neu geschaffenen Plätze bereits bezogen.

Die Nistplätze sind in den Häfen in Friedrichshafen, Lindau und Konstanz entstanden. Denn:„Gute Stellen für ein Nest sind im Hafen schwer zu finden", erklärt Martina Kroth, Leiterin des Bodensee-Naturmuseums, in der Presseerklärung.

„In den vergangenen Jahren haben Blässhühner und Haubentaucher oft auf Stegen und Pfählen ihre Nester gebaut und sind damit regelmäßig baden gegangen, wenn der Pegel stieg.“ Die jetzt installierten Nistflöße schwimmen bei jedem Wasserstand auf, sodass die Eier nicht im Seewasser unterkühlen oder sogar untergehen, heißt es weiter. In Friedrichshafen ist ein Floß bereits besetzt.

„Es wäre wunderbar, wenn durch unsere Aktion unsere Gäste die herrliche Bodensee-Landschaft und ihre tierischen Bewohner noch einmal bewusster erfahren würden", hofft Charlotta Skoglund, Umweltmanagementbeauftragte bei den BSB.

Ein jugendliches Blässhuhn inspiziert den Rumpf eines BSB-Schiffes auf der Suche nach Nahrung. Blässhühner lassen sich im Hafen durch den Schiffsbetrieb nicht in ihrem Alltag stören. (Foto: M. Kroth)

Das Unternehmen ist EMAS-zertifiziert, dabei handelt es sich um das weltweit anspruchsvollste Umweltmanagementsystem, schreibt die BSB. Im Jahr 2001 wurden die BSB als europaweit erstes Binnenschifffahrts-Unternehmen erstmals ausgezeichnet. Die Flöße gehören zu den Maßnahmen der aktuellen Umwelterklärung.